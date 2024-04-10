Будуть прориватись з 2 напрямків: полковник ЗСУ назвав головні цілі наступу РФ

Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що в ході масштабного наступу влітку російські окупанти будуть намагатись виконати відразу 2 оперативні завдання.

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Полковник ЗСУ назвав головні цілі нового наступу РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти в ході літнього наступу на Сході України будуть намагатись наступати з 2 напрямків. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, росіяни намагатимуться виконати стратегічне завдання, яке полягає в виході на кордони Донецької та Луганської областей.

Військовий експерт вказав, що окупанти планують відкинути українські війська з двох напрямків: з Бахмуту в бік Часового Яру та з Донецька в бік Курахове–Карлівка–Очеретине.

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Він наголосив на тому, що найбільш ймовірно, посилення наступальних дій відбудеться наприкінці літа.

"Їм потрібно "причепуритися", доукомплектуватися. Вони зараз переходять в режим накопичення. Будуть підготовлювати війська, сили та засоби для наступальних операцій осінньо-зимової кампанії", – сказав Світан.

Окупанти планують провести наступ у районі Донецька та Бахмуту протягом усього літнього періоду з метою виконання цих двох оперативних завдань.

Він акцентував на тому, що стратегічною метою є досягнення адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей. Таким чином, у планах російських військ буде продовження наступу у напрямку Покровська – Добропілля. Цей напрямок важливий, оскільки там розташована третя лінія оборони, яка була збудована ще у 2014 – 2015 роках з метою перешкодження просуванню окупантів до річки Дніпро.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ - ситуація на фронті

За даними Foreign Policy понад дві третини російських танків, які були знищені українськими військовими за останні місяці, було знищено за допомогою FPV-дронів. Цей дефіцит бронетехніки може значно позначитися на майбутньому наступі Кремля.

Відповідаючи на питання журналістів, президент України Володимир Зеленський натякнув на можливість наступу російських окупантів на Харків, вважаючи це цілком ймовірним.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов описав ситуацію на фронті як "складну, але контрольовану". Він зазначив, що російський наступ на сході України розпочнеться наприкінці травня, а головною метою російського контрнаступу буде захоплення Покровська.

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