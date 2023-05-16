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РФ пошкодила систему ППО Patriot під Києвом - CNN

Ангеліна Підвисоцька
16 травня 2023, 20:36 оновлено 16 травня, 21:24
1686
США оцінюють збитки і встановлюють, чи можна полагодити зенітний ракетний комплекс прямо в Україні.
Patriot, Кинджал
РФ пошкодила систему ППО Patriot під Києвом / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Росія могла пошкодити систему ППО Patriot, яка була передана Україні в якості військової допомоги. Це могло статися під час нічного ракетного обстрілу 16 травня. Про це повідомляє CNN, посилаючись на офіційного представника США.

Чиновник акцентував на тому, що зенітний ракетний комплекс не був повністю знищений.

Повідомляється, що США оцінюють розмір збитку. Після цієї оцінки стане зрозуміло, вийшов Patriot повністю з ладу або його можна відремонтувати прямо на місці, не вивозячи з України.

відео дня

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Ракетний удар по Києву 16 травня 2023

16 травня російські окупанти влаштували ракетну атаку на Київ. Це був вже восьмий повітряний напад на столицю України з початку травня. Повітряна тривога оголошувалася двічі - о 2:25 і 4:22 ранку.

За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження у Солом'янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежу ліквідовано.

В інших районах пошкодження не суттєві: уламки впали на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону. На даний момент інформації про постраждалих немає.

Дивіться відео про те, як Росія влаштувала нічну ракетну атаку на Україну:

У Росії Міноборони після нічної ракетної атаки по Україні стверджує, що нібито знищило ЗРК Patriot в Києві. Там заявили, що під час обстрілу Києва їх ракета "Кинджал" нібито знищила комплекс Patriot у Києві.

У Міноборони з гумором відреагували на таке твердження росіян.

"Пресслужба Міноборони Росії могутніше армій більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; його державні ЗМІ і прессекретар Міноборони Конашенков більш ніж адекватні", – йдеться в Twitter МО України.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар ЗРК Patriot
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