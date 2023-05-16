Вранці 16 травня в Києві лунали потужні вибухи, РФ атакувала столицю ракетами: що відомо

Рано вранці у вівторок, 16 травня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Київ. Це був вже восьмий повітряний напад на столицю України з початку травня. Повітряна тривога оголошувалася двічі - о 2:25 і 4:22 ранку.
Цього разу ворог здійснив комплексну атаку за різними напрямками одночасно із застосуванням БПЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
"Вона (ракетна атака, – ред.) була винятковою за своєю щільністю-максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - йдеться у Telegram-повідомленні КМВА.
За попередньою інформацією, переважну більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва було виявлено та знищено.
За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.
Найбільші пошкодження у Солом'янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежу ліквідовано.
В інших районах пошкодження не суттєві: уламки впали на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону.
На даний момент інформації про постраждалих немає.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram:
- у Шевченківському районі на територію зоопарку впали уламки ракети;
- у Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила;
- у Солом'янському районі троє постраждалих;
- в Оболонському районі, де впали уламки, постраждалих немає;
- у лісопарковій зоні в Дарницькому районі столиці зафіксовано падіння уламків БПЛА, без загоряння.
Атаки окупантів з повітря на Україну
У ніч на 14 травня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога. У низці областей пролунали вибухи.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що окупанти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Ракети в повітряному просторі навколо столиці не були зафіксовані.
У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, сталося загоряння нежитлової будівлі. Постраждали дві людини.
Сили ППО України знищили три крилаті ракети і 25 безпілотників.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запускав ударні дрони Shahed-136/131 за різними напрямками. Крім того, окупанти здійснювали запуски ракет Калібр з кораблів у Чорному морі, а також крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС.
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