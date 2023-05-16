Вранці 16 травня в Києві лунали потужні вибухи, РФ атакувала столицю ракетами: що відомо

Ворог здійснив комплексну атаку за різними напрямками одночасно із застосуванням БПЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу.

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Атака на Київ була винятковою за щільністю ракет / Колаж: Главред, фото: Telegram, УНІАН

Рано вранці у вівторок, 16 травня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Київ. Це був вже восьмий повітряний напад на столицю України з початку травня. Повітряна тривога оголошувалася двічі - о 2:25 і 4:22 ранку.

Цього разу ворог здійснив комплексну атаку за різними напрямками одночасно із застосуванням БПЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Вона (ракетна атака, – ред.) була винятковою за своєю щільністю-максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - йдеться у Telegram-повідомленні КМВА.

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За попередньою інформацією, переважну більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва було виявлено та знищено.

За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Найбільші пошкодження у Солом'янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежу ліквідовано.

В інших районах пошкодження не суттєві: уламки впали на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону.

На даний момент інформації про постраждалих немає.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram:

у Шевченківському районі на територію зоопарку впали уламки ракети;

у Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила;

у Солом'янському районі троє постраждалих;

в Оболонському районі, де впали уламки, постраждалих немає;

у лісопарковій зоні в Дарницькому районі столиці зафіксовано падіння уламків БПЛА, без загоряння.

Атаки окупантів з повітря на Україну

У ніч на 14 травня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога. У низці областей пролунали вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що окупанти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Ракети в повітряному просторі навколо столиці не були зафіксовані.

У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, сталося загоряння нежитлової будівлі. Постраждали дві людини.

Сили ППО України знищили три крилаті ракети і 25 безпілотників.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запускав ударні дрони Shahed-136/131 за різними напрямками. Крім того, окупанти здійснювали запуски ракет Калібр з кораблів у Чорному морі, а також крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

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