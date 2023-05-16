Міноборони РФ зганьбилося заявою про "знищення" Patriot

У свою чергу в повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати такі заяви ворога.

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Ракетний удар по Києву / Колаж Главред, фото ДСНС , en.wikipedia.org

У Росії Міноборони після нічної ракетної атаки по Україні стверджує, що нібито знищило ЗРК Patriot в Києві.

Там заявили, що під час обстрілу Києва їх ракета "Кинджал" нібито знищила комплекс Patriot в Києві.

У щоденному зведенні відомство голослівно нафантазувало, що в процесі удару, нанесеного по Києву вночі на 16 травня, "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" був вражений зенітний ракетний комплекс Patriot виробництва США".

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При цьому ніяких подробиць або додаткової інформації на підтвердження цього повідомлення росіяни не привели.

У свою чергу в повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати такі заяви ворога.

"Ми не будемо коментувати заяву Міністерства оборони ворожої держави, більше нічого не буду говорити", - заявив Юрій Гнат.

Ракетний удар по Києву 16 травня 2023

16 травня російські окупанти влаштували ракетну атаку на Київ. Це був вже восьмий повітряний напад на столицю України з початку травня. Повітряна тривога оголошувалася двічі - о 2:25 і 4:22 ранку.

За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Найбільші пошкодження у Солом'янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежу ліквідовано.

В інших районах пошкодження не суттєві: уламки впали на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону.

На даний момент інформації про постраждалих немає.

Дивіться відео про те, як Росія влаштувала нічну ракетну атаку на Україну:

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