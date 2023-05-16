Окупанти атакували з землі, повітря та моря: вночі над Україною збили 18 ворожих ракет

Ворог запустив по Україні 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" та 3 балістичні ракети. Всі цілі знищено Повітряними силами.

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РФ запустила по Україні 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і 3 балістичні ракети / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense express

Під ранок вівторка 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Про це повідомили у своєму Telegram-каналі Повітряні сили ЗСУ.

З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

"Всі ракети знищено силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, в ніч на 16 травня противник атакував Україну ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – Орлан-10, SuperCum. Всі цілі були знищені захисниками України.

"Тактична авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів. Протягом доби 15 травня та станом на початок доби 16 травня здійснено понад двадцять групових авіаударів", - додали у Повітряних силах.

У небі над Україною збили 18 ракет / Фото: t.me/kpszsu

Ракетний удар по Києву 16 травня 2023

16 травня російські окупанти влаштували ракетну атаку на Київ. Це був вже восьмий повітряний напад на столицю України з початку травня. Повітряна тривога оголошувалася двічі - о 2:25 і 4:22 ранку.

За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Найбільші пошкодження у Солом'янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежу ліквідовано.

В інших районах пошкодження не суттєві: уламки впали на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону.

На даний момент інформації про постраждалих немає.

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