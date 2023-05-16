'Це найстрашніше': 80% слів Пригожина є правдою - Буданов

Голова української розвідки заявив, що "вагнерівці" на фронті показали свою ефективність, а російські солдати - максимальну неефективність.

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Буданов заявив, що Пригожин каже правду / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Главарь ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин робив скандальні заяви у яких розповідав нібито про ситуацію в Бахмуті Донецької області, де тривають запеклі бої. Виявляється, 80% того, що говорив Пригожин - правда. Про це в інтерв'ю заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, в більшості - це правда. Є якісь речі, які навіть не можу сказати, що вони неправдиві, вони просто двояко сприймаються. Можна їх двояко бачити. Але 80% з того, що він каже, це взагалі чиста правда. Абсолютно чиста. Є теж незручні, скажімо так, моменти", - сказав Буданов.

Він також зазначив, що "вагнерівці" виявились ефективнішими за російських окупантів. Останні показували "максимальну неефективність".

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"Це теж правда. І на фоні цього конфлікти теж ще більше загострились. І те, що зараз Пригожин говорить, що немає снарядів, немає підтримки, це, певною мірою, через заздрість і військовому керівництву, яке уособлює зараз саме Шойгу-Герасимов", - додав Буданов.

Дивіться відео про те, що Буданов говорить про Пригожин і "вагнерівців":

Буданов заявив, що Пригожин каже правду / фото: скріншот

Конфлікт Пригожина і Міноборони РФ

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає Міноборони країни-агресора РФ.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити в Бахмуті найманців приватної військової компанії"Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

Після цього заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті і стан "вагнерівців". "Кухар Путіна" збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді в Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, підкреслив Череватий.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публічне з'ясування стосунків між ватажком бандформувань ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та Міноборони країни-агресора РФ. Сварка Пригожина з Міністерством оборони Росії має на меті виключно відволікання уваги, підкреслив він.

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