У Міноборони висміяли Росію про нібито знищення Patriot своїми ракетами

Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ, іронічно написали в Міноборони України.

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Patriot / Колаж Главред, фото Український мілітарний портал, ДСНС

Російське військове керівництво заявило, що в ході нічної ракетної атаки була знищена система ЗРК Patriot.

У свою чергу в українському Міноборони висміяли подібну заяву росіян.

Російські агресори атакували Київ шістьма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" в ніч на 16 травня. В результаті успішної роботи ВПО всі ракети були збиті.

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Спікер російського оборонного відомства Ігор Конашенков при цьому заявив, що "Кинджал" потрапив по Patriot.

У Міноборони з гумором відреагували на таке твердження росіян.

"Прес-служба Міноборони Росії могутніше армій більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; його державні ЗМІ і прес-секретар Міноборони Конашенков більш ніж адекватні", – йдеться в Twitter МО України.

Реакція Міноборони України на заяву Росії / скріншот

Ракетний удар по Києву 16 травня

16 травня російські окупанти влаштували ракетну атаку на Київ. Це був вже восьмий повітряний напад на столицю України з початку травня. Повітряна тривога оголошувалася двічі - о 2:25 і 4:22 ранку.

За попередніми даними, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Найбільші пошкодження у Солом'янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежу ліквідовано.

В інших районах пошкодження не суттєві: уламки впали на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону.

На даний момент інформації про постраждалих немає.

Дивіться відео про те, як Росія влаштувала нічну ракетну атаку на Україну:

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