ЗСУ контрнаступають у Бахмуті: за дві доби військові потужно просунулись вперед - Череватий

Українські військові просунулись на флангах на відстань до 2 кілометрів.

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ЗСУ просуваються у Бахмуті / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, facebook/sergij.cerevatij

Українські військові пішли у контрнаступ у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулись на флангах на відстань до 2 кілометрів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Бахмут зараз – це точка біфуркації. У широкому сенсі це означає перехід на іншу стадію. Якщо в таких інтенсивних боях ПВК "Вагнер" не знайде спосіб поповнювати свій особовий склад, бо буде просто знищена", – сказав Череватий.

За останню добу лише на Бахмутському напрямку ЗСУ стикались у боях з окупантами 34 рази. Ворог здійснив 4 авіанальоти та 479 обстрілів різними системами.

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Українські військові ліквідували 149 окупантів, "затрьохсотили" 160 окупантів та взяли у полон шістьох.

Ситуація в Бахмуті

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що армія України продовжує контрнаступ. За словами чиновника, просування ЗСУ в Бахмуті, де тривають жорсткі бої, це вступ до контрнаступальної операції.

Заступниця міністра Ганна Маляр заявила, що ЗСУ продовжують просування на Бахмутському напрямку. Українські війська за 14 травня взяли під контроль понад 10 позицій російських окупантів на півночі і півдні околиць Бахмута і зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Ситуація залишається складною. Окупанти зібрали в Бахмуті всі сили і намагаються просунутися.

За даними карти DeepState на 15 травня, українські військові вибили окупантів РФ з деяких позицій. ЗСУ вдалося досягти успіхів біля Богданівки, станції Ступки та на вулиці Левановського.

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