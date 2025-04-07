Операція ЗСУ у двох областях Росії: Зеленський розкрив важливі деталі

ЗСУ ведуть активні дії в прикордонних районах на території ворога, повідомив Олександр Сирський.

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Олександр Сирський доповів про операцію ЗСУ в РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Telegram-канал О. Сирського

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Сирський доповів Зеленському про триваючу операцію ЗСУ в РФ

ЗСУ ведуть активні дії в прикордонних районах на території ворога

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ, що триває.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні в понеділок, 7 квітня, розміщеному в Telegram.

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"Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо - війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, - максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів", - сказав Зеленський.

Крім того, Сирський доповідав президенту про активність українських підрозділів по лінії кордону, а також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога.

"Важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема в Донецькій області. Абсолютно важливо по фронту й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант", - додав Зеленський.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

/ Скриншот

Операція в Бєлгородській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки і Прилісся.

Як писав Главред, раніше в ISW заявили, що ЗСУ атакували Бєлгородську область. Було опубліковано карти, які підтверджують просування ЗСУ в поле на південний захід від Демидівки (на північ від Прилісся).

Нагадаємо, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи заяви РФ про наступ на Бєлгородщину, заявив так: "Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами".

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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