Дрони літають як 'рої бджіл': РФ стирає обстрілами власні села на Курщині - ЗСУ

В Курську область доставлено 12 000 FPV-дронів, 800 "Ланцетів" та 2,5 тисячі "Мавіків", розповів пресофіцер тимчасової комендатури Олексій Дмитрашківський.

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Росія посилила обстріли Суджі / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти deepstatemap.live

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Росія активізувала обстріли міста Суді та навколишніх сіл

З 6 серпня загинуло 36 людей, ще близько 100 отримали поранення

Росія значно посилила обстріли міста Суджа та навколишніх сіл в Курській області. Внаслідок ударів є численні жертви серед цивільного населення. Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

За його словами, мирне населення вимушено залишатися вдома або переховуватися в укриттях через постійні авіаційні та артилерійські обстріли. Росіяни знищили такі населені пункти як Свердлікове, Лебедівка, Мала Локня, Дар'їно, Махновка та Пльохово.

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"Ворог дуже активізував обстріли населеного пункту Суджа та прилягаючих до нього сіл. Багатьох сіл вже просто немає. Від 6 серпня по сьогоднішній день загинуло 36 цивільних осіб в результаті авіаційних та артилерійських обстрілів міста Суджа. Близько 100 людей отримали поранення – важкі та середньої тяжкості", - розповів Дмитрашківський.

Також пресофіцер зазначив, що російські війська активно використовують систему С-300 для обстрілів міста. Крім цього, Дмитрашківський наголосив, що у районі активно застосовуються FPV-дрони, які літають як "рої бджіл" і відслідковують будь-які рухи на місцевості.

"За даними розвідки, на сьогоднішній день Росія поставила в район Курської області 12 000 FPV- дронів, близько 800 "Ланцетів", 2,5 тисячі "Мавіків". Тобто велика кількість безпілотної авіації, яка застосовується на сьогоднішній день", - додав пресофіцер.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, 5 січня українські військові розпочали нову хвилю штурмів у Курській області Росії. За інформацією OSINT-аналітика Def Mon, ЗСУ вдалося просунутися на 2,7 км, зокрема в районі хутора Бердін та селища Новосотницький.

Також 6 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна утримує буферну зону на території Росії, активно знищуючи російський військовий потенціал. За час Курської операції росіяни втратили понад 38 тисяч солдатів, з яких близько 15 тисяч — безповоротно.

Як повідомляв Главред, 7 січня 2025 року Збройні сили України завдали точного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти РФ в Курській області. Генштаб ЗСУ повідомив, що це частина бойових операцій на території Росії.

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Хто такий Олексій Дмитрашківський? Олексій Дмитрашківський - речник комендатури ЗСУ в місті Суджа. Раніше займав посаду речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

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