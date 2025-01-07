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Дрони літають як "рої бджіл": РФ стирає обстрілами власні села на Курщині - ЗСУ

Руслана Заклінська
7 січня 2025, 23:05
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В Курську область доставлено 12 000 FPV-дронів, 800 "Ланцетів" та 2,5 тисячі "Мавіків", розповів пресофіцер тимчасової комендатури Олексій Дмитрашківський.
Дрони літають як 'рої бджіл': РФ стирає обстрілами власні села на Курщині - ЗСУ
Росія посилила обстріли Суджі / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти deepstatemap.live

Коротко:

  • Росія активізувала обстріли міста Суді та навколишніх сіл
  • З 6 серпня загинуло 36 людей, ще близько 100 отримали поранення

Росія значно посилила обстріли міста Суджа та навколишніх сіл в Курській області. Внаслідок ударів є численні жертви серед цивільного населення. Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

За його словами, мирне населення вимушено залишатися вдома або переховуватися в укриттях через постійні авіаційні та артилерійські обстріли. Росіяни знищили такі населені пункти як Свердлікове, Лебедівка, Мала Локня, Дар'їно, Махновка та Пльохово.

відео дня

"Ворог дуже активізував обстріли населеного пункту Суджа та прилягаючих до нього сіл. Багатьох сіл вже просто немає. Від 6 серпня по сьогоднішній день загинуло 36 цивільних осіб в результаті авіаційних та артилерійських обстрілів міста Суджа. Близько 100 людей отримали поранення – важкі та середньої тяжкості", - розповів Дмитрашківський.

Також пресофіцер зазначив, що російські війська активно використовують систему С-300 для обстрілів міста. Крім цього, Дмитрашківський наголосив, що у районі активно застосовуються FPV-дрони, які літають як "рої бджіл" і відслідковують будь-які рухи на місцевості.

"За даними розвідки, на сьогоднішній день Росія поставила в район Курської області 12 000 FPV- дронів, близько 800 "Ланцетів", 2,5 тисячі "Мавіків". Тобто велика кількість безпілотної авіації, яка застосовується на сьогоднішній день", - додав пресофіцер.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, 5 січня українські військові розпочали нову хвилю штурмів у Курській області Росії. За інформацією OSINT-аналітика Def Mon, ЗСУ вдалося просунутися на 2,7 км, зокрема в районі хутора Бердін та селища Новосотницький.

Також 6 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна утримує буферну зону на території Росії, активно знищуючи російський військовий потенціал. За час Курської операції росіяни втратили понад 38 тисяч солдатів, з яких близько 15 тисяч — безповоротно.

Як повідомляв Главред, 7 січня 2025 року Збройні сили України завдали точного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти РФ в Курській області. Генштаб ЗСУ повідомив, що це частина бойових операцій на території Росії.

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Хто такий Олексій Дмитрашківський?

Олексій Дмитрашківський - речник комендатури ЗСУ в місті Суджа. Раніше займав посаду речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

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