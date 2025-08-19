РФ не здатна силою захопити всю Донеччину: в ISW розгромили заяву Путіна

Російська кампанія із захоплення Донецької області триває з 2014 року і досі не завершена.

https://glavred.net/ukraine/rf-ne-sposobna-siloy-zahvatit-vsyu-donetchinu-v-isw-razgromili-zayavlenie-putina-10690904.html Посилання скопійоване

Кремль не може досягти мети навіть за роки боїв / Колаж: Головред, фото: kremlin.ru, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головні тези аналітиків:

ISW спростував твердження Путіна про швидке захоплення всієї Донецької області

ISW стверджує, що Росія може зайняти регіон лише в разі капітуляції України, а не силою

Єдиний сценарій, за якого Росія могла б швидко окупувати Донбас – це капітуляція України, силовим шляхом цього досягти неможливо. Так, Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті поставив під сумнів заяву Володимира Путіна про те, що російська армія нібито неминуче захопить усю Донецьку область у разі продовження війни.

У звіті зазначається, що кампанія Москви із захоплення Донеччини триває ще з 2014 року, але досі не принесла результату.

відео дня

16 серпня видання Axios, посилаючись на джерело, знайоме зі спілкуванням Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, повідомило: Путін вкотре заявив, що здатен взяти всю область "якщо захоче".

Президент України Володимир Зеленський наголосив 17 серпня, що навіть за 12 років бойових дій Кремль не досяг своєї мети. Від 2022 року російські війська загрузли у виснажливих боях за окремі населені пункти.

ISW наводить конкретні приклади:

Куп’янськ (Харківщина) – атаки тривають з жовтня 2023-го, але майже за два роки Росії так і не вдалося повернути місто.

Торецьк (Донеччина) – наступ почався в червні 2024-го, і лише за 14 місяців окупанти змогли просунутися на 10 км.

Часів Яр (Донеччина) – штурми тривають від травня 2023 року, вже 26 місяців, але підтверджень повного контролю Росії немає.

Експерти наголошують: навіть у випадку, якби Україна погодилася залишити Донбас, це стало б величезною поступкою без гарантій безпеки. До того ж таке рішення зробило б українські війська більш вразливими для ударів авіації, дронів та артилерії РФ.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред з посиланням на Генштаб ЗСУ зазначав, що ЗСУ пішли вперед та мають успіхи на кількох напрямках. На Донеччині вони звільнили кілька населених пунктів і завдали значних втрат ворогу.

На цьому тижні українські військові досягли успіхів у Донецькій області. Вони зачистили шість населених пунктів та очистили Покровськ від ворожих диверсійно-розвідувальних груп. На Північно-Слобожанському напрямку Силам оборони вдалося просунутися вперед майже на кілометр.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія не збирається завершувати війну, а навпаки, готується до нових наступальних операцій. Він зазначив, що ситуація на фронті залишається складною, адже ворог хоче захопити ще одну область.

Більше новин про ситуацію на фронті:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред