'Росіяни здаються': ЗСУ пішли вперед та мають успіхи на кількох напрямках, що відомо

ЗСУ успішно просунулися на кількох напрямках фронту, звільнивши низку населених пунктів на Донеччині та завдавши ворогу значних втрат, повідомив Генштаб.

https://glavred.net/front/rossiyane-sdayutsya-vsu-poshli-vpered-i-imeyut-uspehi-na-ryade-napravleniy-chto-izvestno-10690640.html Посилання скопійоване

ЗСУ пішли вперед та мають успіхи на кількох напрямках - що відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Українські військові зачистили ряд населених пунктів на Донеччині

Сили оборони змогли просунутись вперед і зайняти нові позиції на кількох напрямках

Сили оборони України досягли успіхів на кількох напрямках фронту, зумівши просунутися вперед та закріпитися на нових позиціях. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, у період із 4 по 17 серпня, завдяки спільним діям підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України зі складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області було зачищено від військ РФ населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

відео дня

У результаті активних бойових дій противник зазнав значних втрат: 984 військових було знищено, ще 355 отримали поранення, а 37 потрапили в полон. Крім того, українські військові знищили та пошкодили 11 танків, 8 бронемашин, 112 одиниць автомобільної й мототехніки, одну реактивну систему залпового вогню, 22 гармати та 106 безпілотників різних типів.

"Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується. Окупанти продовжують здаватися. Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон 7 російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що минулого тижня підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ спільно з іншими силами зачистили місто Покровськ від ворожих груп та поодиноких окупантів.

Також за минулу добу українські війська просунулися вперед на кількох напрямках і змогли закріпитися на нових позиціях.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Яка ситуація на Харківському напрямку - думка експерта

Як писав Главред, в Росії гучно заявили про нібито форсування Сіверського Дінця на Харківщині та просування на Вовчанському напрямку. Про це повідомив аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, наразі окупанти намагаються активізувати наступ саме на цьому напрямку, адже він вважається найкоротшим шляхом до Харкова. Водночас говорити про розширення їхньої присутності, яка могла б становити реальну загрозу для Сил оборони України, підстав немає.

Основною метою російських військ на Вовчанському напрямку залишається Харків.

"Про блокаду чи захоплення Харкова не йдеться, але натомість ворог хоче використовувати тактику випаленої землі — невибірковий терор проти мирного населення з використанням ствольної артилерії. Це стратегічне завдання ворога на цьому напрямку", - вказує він.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не демонструє намірів завершувати війну проти України та готується до нових наступальних дій. Ситуація на лінії фронту залишається напруженою, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

16 серпня 2025 року у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області було ліквідовано склад боєприпасів та підрозділ російських військових, перекинутих на Запорізький напрямок. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Крім того, воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" успішно провели операцію на Донеччині, звільнивши два населені пункти поблизу Добропілля — села Грузьке та Веселе.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред