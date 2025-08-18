Ворог хоче захопити ще одну область: Сирський сказав, де РФ готує наступ

За словами головнокомандувача ЗСУ, ситуація на фронті залишається складною.

Росія концентрує сили на кількох напрямках / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/osirskiy

РФ планує наступати на декількох напрямках

Ворог хоче захопити всю Запорізьку область

Країна-агресор Росія не планує закінчувати війну в Україні, навпаки, ворог готується проводити наступальні дії. Наразі ситуація на фронті залишається складною. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтервʼю РБК-Україна.

За словами Сирського, росіяни перегруповуються та зосереджуються на двох напрямках — Покровському й Запорізькому.

"Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він повідомив, що на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності. При цьому, ворог хоче реалізувати цілі російського диктатора Володимира Путіна, тому загарбники готуються завдати потужного удару.

У Сирського запитали, з якою ціллю росіяни хочуть провести наступ на Запорізькому напрямку.

"Мета – прорив нашої оборони і просування вглиб території. Їхня ціль, звісно, - вся область", - відповів генерал.

Головнокомандувач додав, що ворог також спробує активізуватися на Новопавлівському напрямку.

"І активно ведуться дії на Лиманському напрямку – там також росіяни намагаються досягти успіхів, але там бойові дії мають менший масштаб", - підкреслив Сирський.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, Росія перекидає бронетехніку на Запорізький напрямок: 13 серпня було помічено понад 15 одиниць БТР та БМП. Військові аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку до наступу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що армія Путіна найближчими днями може активніше атакувати позиції ЗСУ, щоб створити собі кращі політичні умови для переговорів із світовими лідерами.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові за останні дні звільнили шість населених пунктів на Донеччині та просунулися на кілометр у Сумській області, завдавши втрат ворогу.

