Ворог хоче захопити ще одну область: Сирський сказав, де РФ готує наступ

18 серпня 2025, 09:21
За словами головнокомандувача ЗСУ, ситуація на фронті залишається складною.
Країна-агресор Росія не планує закінчувати війну в Україні, навпаки, ворог готується проводити наступальні дії. Наразі ситуація на фронті залишається складною. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтервʼю РБК-Україна.

За словами Сирського, росіяни перегруповуються та зосереджуються на двох напрямках — Покровському й Запорізькому.

"Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він повідомив, що на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності. При цьому, ворог хоче реалізувати цілі російського диктатора Володимира Путіна, тому загарбники готуються завдати потужного удару.

У Сирського запитали, з якою ціллю росіяни хочуть провести наступ на Запорізькому напрямку.

"Мета – прорив нашої оборони і просування вглиб території. Їхня ціль, звісно, - вся область", - відповів генерал.

Головнокомандувач додав, що ворог також спробує активізуватися на Новопавлівському напрямку.

"І активно ведуться дії на Лиманському напрямку – там також росіяни намагаються досягти успіхів, але там бойові дії мають менший масштаб", - підкреслив Сирський.

Як писав Главред, Росія перекидає бронетехніку на Запорізький напрямок: 13 серпня було помічено понад 15 одиниць БТР та БМП. Військові аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку до наступу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що армія Путіна найближчими днями може активніше атакувати позиції ЗСУ, щоб створити собі кращі політичні умови для переговорів із світовими лідерами.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові за останні дні звільнили шість населених пунктів на Донеччині та просунулися на кілометр у Сумській області, завдавши втрат ворогу.

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Олександр Сырский російський наступ
