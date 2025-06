РФ наступає до Дніпропетровщини, ЗСУ просуваються після контратаки – ISW

Головне:

Російські війська продовжують спроби прорватися до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей, наступаючи одразу з кількох напрямків.

При цьому українські Сили оборони ведуть активні контратаки. Про це йдеться у свіжому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас, за даними ISW, ЗСУ проводять локальні контрнаступальні дії. На геолокаційному відео, датованому 12 червня, зафіксовано невелике просування українських сил на східній околиці Олексіївки, на схід від Новопавлівки.

Згідно з даними аналітиків, російські підрозділи поступово просуваються в бік села Новопавлівка з трьох тактичних напрямків - переважно зі сходу. Мета - вийти на територію Дніпропетровської області.

У центрі наступу, за даними аналітиків, перебувають частини 41-ї загальновійськової армії РФ. Також повідомляється, що 80-й танковий полк просунувся на захід від Котлярівки, що розташована на схід від Новопавлівки.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець зазначає, що підрозділи 74-ї та 137-ї мотострілецьких бригад зі складу 41-ї армії ведуть бої в районі Котлярівки та Муравки, а частини 74-ї бригади атакують Горіхове з півночі.

Також повідомляється, що ворожі сили, ймовірно, наступають із південно-східного напрямку вздовж траси Т-0428 (що з'єднує Курахове і Новопавлівку).

Крім того, успіхи російської армії в районі села Комар (на південь від Новопавлівки), на думку експертів, також є частиною широкої наступальної операції.

"Судячи з усього, російські війська намагаються просуватися на північ у бік Дніпропетровської області, прагнучи вийти до Новопавлівки, Іванівки (на південний захід від неї) і вздовж річки Мокрі Яли, у напрямку Великої Новосілки", - заявили аналітики ISW.

Раніше, як писав Главред, у Силах оборони Півдня повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування і розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

Як повідомляв Главред, на Дніпропетровщині через загрозу російського наступу і постійні обстріли оголосили обов'язкову евакуацію з 7 сіл прифронтової зони Синельниківського району.

Крім того, російські війська продовжують наступ у напрямку Дніпропетровщини, використовуючи значну перевагу в живій силі. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив командир батальйону безпілотних комплексів "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців.

Більше новин:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.