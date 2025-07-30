"Людей не хапають": Шмигаль заявив, що мобілізація на 90% проходить без скандалів

Мобілізація - це складний процес, тому це конституційний обов'язок кожного громадянина, вважає міністр оборони.

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Шмигаль заявив, що мобілізація на 90% проходить без скандалів / колаж Главред, фото УНІАН

Що сказав Денис Шмигаль:

Люди, отримуючи повістки, приходять служити

Армія - це відображення українського суспільства

Війну ніхто не любить

Новий міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні мобілізація в Україні триває за планом. Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

"Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять у ТЦК, оформляються і їдуть у навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа щодо мобілізації", - сказав він. відео дня

Він додав, що в медіа завжди з'являється "той невеликий, скандальний відсоток", і це грає проти України, її незалежності та національної безпеки. У мережі створюється видимість, що всю мобілізацію відображають тільки "5-10% скандалу".

Також Шмигаль, коментуючи думку про класове розшарування в контексті мобілізації, звернув увагу на те, що в армії є як бізнесмени, так і люди з сіл.

"Армія - це відображення українського суспільства. У мене поки що немає результатів якихось досліджень, я це говорю інтуїтивно. Але я просто не хочу, щоб ми жили в російській пропаганді та міфах", - розповів міністр.

Він додав, що мобілізація - це складний процес, тому це конституційний обов'язок кожного громадянина.

"Війну ніхто не любить. І українці не починали цю війну, ми хочемо жити в мирній країні. Але це право жити в мирній країні ми повинні відстояти", - зазначив глава Міноборони.

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, депутати Верховної Ради України запропонували новий законопроєкт №13335, який дає змогу тимчасово оформляти бронювання для чоловіків, які порушили законодавство про мобілізацію.

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев сказав, що Росія завдає ударів по територіальних центрах комплектування з метою знищення баз даних військовозобов'язаних, що може істотно уповільнити або навіть зупинити процес мобілізації.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що планів щодо впровадження обов'язкової мобілізації жінок немає.

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Про джерело: Денис Шмигаль Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр оборони України з 17 липня 2025 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль увійшов до списку 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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