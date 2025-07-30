Чи можуть жінки-медики виїжджати за кордон: юрист чітко відповів

Юрист підкреслив, що в Україні заборонено виїжджати за кордон лише військовозобовʼязаним чоловікам.

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Чи можуть жінки з медичною освітою виїжджати з України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Жінок-медиків або фармацевтів братимуть на військовий облік

Жінки з медичної освітою зможуть виїжджати за кордон

У середу, 30 липня, Кабмін вніс зміни в документи щодо військового обліку. Тепер жінок з медичною або фармацевтичною освітою автоматично братимуть на військовий облік, без особистої присутності. На тлі цього може виникнути запитання: чи можуть вони виїжджати за кордон. Адвокат юридичної компанії Investment Service Ukraine Володимир Пищида у коментарі УНІАН чітко відповів.

Він підкреслив, що жінки з медичною та фармацевтичною освітою й надалі можуть спокійно виїжджати за кордон - автоматичне взяття на військовий облік не обмежує в цьому праві.

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"У нас заборонено виїзд за кордон лише для чоловіків (військовозобов’язаних). А жінки-медики можуть виїжджати за кордон, хоча вони є військовозобов’язаними", - сказав юрист.

Він пригадав, що жінки, які до сьогодні перебували на військовому обліку могли спокійно виїжджати за межі України.

"У нас же лише чоловікам заборонено виїзд. І формулювання в законі: "заборонено виїзд чоловікам від 18 до 60". А по жінкам – ні. Хіба що випадки, коли жінка – військовослужбовиця, то інше вже питання", - уточнив юрист Пищида.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

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