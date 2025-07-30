Чи можуть жінки-медики виїжджати за кордон: юрист чітко відповів

Коротко:
- Жінок-медиків або фармацевтів братимуть на військовий облік
- Жінки з медичної освітою зможуть виїжджати за кордон
У середу, 30 липня, Кабмін вніс зміни в документи щодо військового обліку. Тепер жінок з медичною або фармацевтичною освітою автоматично братимуть на військовий облік, без особистої присутності. На тлі цього може виникнути запитання: чи можуть вони виїжджати за кордон. Адвокат юридичної компанії Investment Service Ukraine Володимир Пищида у коментарі УНІАН чітко відповів.
Він підкреслив, що жінки з медичною та фармацевтичною освітою й надалі можуть спокійно виїжджати за кордон - автоматичне взяття на військовий облік не обмежує в цьому праві.
"У нас заборонено виїзд за кордон лише для чоловіків (військовозобов’язаних). А жінки-медики можуть виїжджати за кордон, хоча вони є військовозобов’язаними", - сказав юрист.
Він пригадав, що жінки, які до сьогодні перебували на військовому обліку могли спокійно виїжджати за межі України.
"У нас же лише чоловікам заборонено виїзд. І формулювання в законі: "заборонено виїзд чоловікам від 18 до 60". А по жінкам – ні. Хіба що випадки, коли жінка – військовослужбовиця, то інше вже питання", - уточнив юрист Пищида.
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