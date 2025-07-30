Важливе рішення для українців: яка ще одна категорія отримає право на відстрочку

Законопроєкт ще має бути розглянутий та ухвалений Верховною Радою, останнє слово за депутатами.

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Кого торкнеться нова ініціатива Кабміну / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

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Уряд погодив відстрочку від мобілізації для молодих контрактників

Новий законопроєкт обіцяє 12 місяців без повторної мобілізації

Кабінет міністрів України погодив законопроєкт, що передбачає надання річної відстрочки від повторної мобілізації для окремої категорії військовозобов’язаних. Про це на своїй сторінці повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Йдеться про молодих громадян віком від 18 до 25 років, які проходили контрактну службу під час воєнного стану, а згодом були звільнені зі служби.

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Він зазначив, що уряд підтримав законодавчу ініціативу, яка дозволить надавати 12 місяців перепочинку від повторного призову тим, хто вже виконав свій обов’язок у рамках контрактної служби в особливий період.

"Це поки що лише законопроєкт. Його ще мають розглянути у Верховній Раді", — підкреслив парламентар.

Правила бронювання / Інфографіка: Главред

Хто може отримати бронь від мобілізації?

Забронювати від мобілізації можна працівників оборонних підприємств, структур, що співпрацюють з Міноборони, а також компаній, які мають статус критично важливих. Крім того, право на бронь зберігається за співробітниками поліції, прокуратури та ДСНС.

Яка процедура оформлення броні від мобілізації?

Оформленням броні займається роботодавець, який подає необхідні документи відповідно до законодавства. У 2025 році це може бути витяг з наказу або довідка встановленої форми. Остаточне рішення щодо того, кого подавати на бронювання, приймає керівник підприємства.

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, 15 липня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів. До 5 листопада поточного року.

Крім того, 30 червня уряд підтримав законопроєкт, що вносить зміни до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Тепер добровольці, які служили в рамках проєкту "Контракт 18–24", отримають 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації.

Ба більше, депутати Верховної Ради України подали новий законопроєкт №13335. Він передбачає можливість тимчасового бронювання для чоловіків, що порушили мобілізаційне законодавство.

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Про персону: Олексій Гончаренко Олексій Гончаренко - український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України VIII й IX скл., член фракції Європейська Солідарність, член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб. У серпні -листопаді 2014 - голова Одеської обласної ради, депутат Одеської міської ради V й VI скл. (2006—2014), заступник голови Одеської міськради. У 2005-2014 роках - член Партії регіонів, прибічник надання російській мові статусу державної в Україні.

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