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"Дії РФ такі ж, як перед втратою Селидового" - лейтенант розкрив правду про Покровськ

Ангеліна Підвисоцька
30 липня 2025, 18:02
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Російські окупанти намагаються прориватись у Покровськ малими групами.
Война, ВСУ
РФ вривається малими групами у Покровськ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

  • РФ намагається прориватись у Покровськ
  • Ворог здійснює прориви малими групами
  • Окупанти не штурмують місто лоб у лоб

У Покровську дуже складна ситуація. Російські окупанти намагаються захопити місто. Обстановка на цій ділянці фронту нагадує ситуацію, яка минулого тому була у місті Селидове. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Ситуація в Покровську дещо нагадує мені Селидове в минулому році: коли ЛБЗ підійшла впритул до міста, росіяни почали запускати дрібні штурмові групи по 2-3 тіла, щоб вони пролазили в усі щілини, і намагалися будь-якими методами закріпитися і просунутися в місті. Також вони паралельно намагалися охопити Селидове з флангів - вже тоді вони дещо порозумнішали, не штурмують в лоб", - пояснив військовий.

відео дня

У самому Покровську нині подібна картина. Там лінія бойового зіткнення складається з окремих позицій, через які ворог намагається буквально "Просочитися" в місто. Там окупанти хочуть сховатися, щоб хаотично просуватись далі.

Росіяни нині не штурмують Покровськ лоб у лоб. Вони обійшли Покровсько-Мирноградську агломерацію.

"Обстановка доволі важка, сподіваюсь, що в самому місті командування збере раму і продовжить організовувати оборону", - підсумував лейтенант.

'Дії РФ такі ж, як перед втратою Селидового' - лейтенант розкрив правду про Покровськ
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні Главред писав, що ситуація біля Покровська важка вже не перший рік. Говорити про те, що країна-агресор Росія може захопити місто найближчим часом чи до кінця осені - не варто.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку. Сили оборони успішно стримують натиск ворога та знищують переважаючі сили противника.

Нещодавно ЗМІ писали, що українські військові можуть опинитися в оточенні під Покровськом і Мирноградом, оскільки наступ армії РФ стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля, а окупанти прагнуть перерізати головну дорогу постачання Сил оборони.

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Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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