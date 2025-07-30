'Дії РФ такі ж, як перед втратою Селидового' - лейтенант розкрив правду про Покровськ

Що відомо:
- РФ намагається прориватись у Покровськ
- Ворог здійснює прориви малими групами
- Окупанти не штурмують місто лоб у лоб
У Покровську дуже складна ситуація. Російські окупанти намагаються захопити місто. Обстановка на цій ділянці фронту нагадує ситуацію, яка минулого тому була у місті Селидове. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".
"Ситуація в Покровську дещо нагадує мені Селидове в минулому році: коли ЛБЗ підійшла впритул до міста, росіяни почали запускати дрібні штурмові групи по 2-3 тіла, щоб вони пролазили в усі щілини, і намагалися будь-якими методами закріпитися і просунутися в місті. Також вони паралельно намагалися охопити Селидове з флангів - вже тоді вони дещо порозумнішали, не штурмують в лоб", - пояснив військовий.відео дня
У самому Покровську нині подібна картина. Там лінія бойового зіткнення складається з окремих позицій, через які ворог намагається буквально "Просочитися" в місто. Там окупанти хочуть сховатися, щоб хаотично просуватись далі.
Росіяни нині не штурмують Покровськ лоб у лоб. Вони обійшли Покровсько-Мирноградську агломерацію.
"Обстановка доволі важка, сподіваюсь, що в самому місті командування збере раму і продовжить організовувати оборону", - підсумував лейтенант.
Ситуація на фронті - останні новини
Напередодні Главред писав, що ситуація біля Покровська важка вже не перший рік. Говорити про те, що країна-агресор Росія може захопити місто найближчим часом чи до кінця осені - не варто.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку. Сили оборони успішно стримують натиск ворога та знищують переважаючі сили противника.
Нещодавно ЗМІ писали, що українські військові можуть опинитися в оточенні під Покровськом і Мирноградом, оскільки наступ армії РФ стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля, а окупанти прагнуть перерізати головну дорогу постачання Сил оборони.
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Покровськ - що про нього відомо
Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.
До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.
Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
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