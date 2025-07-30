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У Миколаєві чоловік стрибнув із мосту, тікаючи від співробітників ТЦК

Віталій Кірсанов
30 липня 2025, 17:14
430
Правоохоронці проводять огляд місця інциденту та встановлюють особу загиблого.
У Миколаєві чоловік стрибнув із мосту, тікаючи від ТЦК
У Миколаєві чоловік стрибнув із мосту, тікаючи від ТЦК / колаж: Главред, фото: УНІАН, dbr.gov.ua

Коротко:

  • Співробітники ТЦК зупинили для перевірки облікових документів чоловіка
  • Тікаючи від них, він стрибнув із мосту, що призвело до його смерті

Сьогодні, у середу, 30 липня, у Миколаєві загинув чоловік, який тікав від наряду правоохоронців і службовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що 30 липня близько 10.00 об'єднаний наряд дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного і Заводського РТЦК та СП Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста. Однак він одразу ж почав тікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу. Там він стрибнув із мосту, що призвело до його смерті.

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Правоохоронці проводять огляд місця інциденту, встановлюють особу загиблого, проводять допити, встановлюють свідків події.

Також перевіряють інформацію про ймовірну приналежність чоловіка до однієї з військових частин.

Досудове розслідування проводять за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень).

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, депутати Верховної Ради України запропонували новий законопроєкт №13335, який дає змогу тимчасово оформляти бронювання для чоловіків, які порушили законодавство про мобілізацію.

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев сказав, що Росія завдає ударів по територіальних центрах комплектування з метою знищення баз даних військовозобов'язаних, що може істотно уповільнити або навіть зупинити процес мобілізації.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що планів щодо впровадження обов'язкової мобілізації жінок немає.

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