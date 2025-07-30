Долар та євро пішли в круте піке: на українців чекає новий курс валют

Відомо, що гривня зросла на 2 та 7 копійок.

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Курс валют на четвер / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у четвер

На скільки зміцнилась гривня

Національний банк України встановив на четвер, 31 липня, новий офіційний курс валют. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Так, курс долара до гривні у четвер буде на рівні 41,77 грн/дол. Українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

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Що цікаво, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс євро установлено на рівні 48,15 грн/євро. Гривня зросла на 7 копійок.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,73/41,76 грн/дол., а євро - 48,12/48,14 грн/євро.

Яким буде курс валют восени

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявляв, що продовження війни негативно впливає на економіку України, а тому восени інфляція може прискоритись.

На його думку, в осінні місяці 2025 року на міжбанку курс гривні може коливатися в межах 41,5 - 42,5 грн/дол. і 47,5 - 49,8 грн/євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 30 липня, курс долара США було встановлено на рівні 41,79 грн, а євро - 48,22 грн.

Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital говорять, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року. Але якщо війна триватиме, то у 2026 році ця позначка може збільшитись до 46,0 грн/дол.

Водночас, Тарас Лєсовий вважає, що впродовж цього робочого тижня на валютному ринку зберігатиметься відносний спокій.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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