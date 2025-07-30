Лорак укотре вразила своїм невіглаством

Коротко:
- Яке запитання поставила Лорак підписникам
- Що в ньому дивного
Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує розважати мешканців країни-терориста РФ, вкотре вразила своєю недалекістю.
На своїй сторінці в Instagram, запроданка Лорак виклала сесію запитань-відповідей, і одне з її запитань вражає своєю очевидною простотою. Зокрема, Лорак заявила "на весь Instagram", що вона вирушила в місто Санкт-Петербург.
Також вона запитала у своєї російської аудиторії, що ж їй варто подивитися в такому місті, як Санкт-Петербург, з його очевидно великим списком пам'яток.
Очевидно, що Лорак не відрізняється особливим інтелектом і широким кругозором.
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Ані Лорак - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.
Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.
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Про персону: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
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