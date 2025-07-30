Лорак укотре вразила своїм невіглаством

Колись українська співачка вразила незнанням елементарних речей.

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Ані Лорак одружена з іспанцем Ісааком Віджраку / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

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Яке запитання поставила Лорак підписникам

Що в ньому дивного

Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує розважати мешканців країни-терориста РФ, вкотре вразила своєю недалекістю.

На своїй сторінці в Instagram, запроданка Лорак виклала сесію запитань-відповідей, і одне з її запитань вражає своєю очевидною простотою. Зокрема, Лорак заявила "на весь Instagram", що вона вирушила в місто Санкт-Петербург.

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Ані Лорак продовжує розважати росіян / фото: instagram.com, Ані Лорак

Також вона запитала у своєї російської аудиторії, що ж їй варто подивитися в такому місті, як Санкт-Петербург, з його очевидно великим списком пам'яток.

Очевидно, що Лорак не відрізняється особливим інтелектом і широким кругозором.

Ані Лорак здивувала своїм запитанням / Фото Instagram/anilorak

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

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Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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