На Покровському напрямку ситуація критична: 6 бригад можуть потрапити в оточення

У ЗСУ назвали найбільшу проблему для Покровська.

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На Покровському напрямку ситуація критична / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

Коротко:

29 липня вдалося ліквідувати з десяток росіян у місті

Ворожі ДРГ - не найбільша проблема для Покровська

Покровськ може бути оточений через тиждень-два

Сили оборони України продовжують ліквідовувати російські диверсійно-розвідувальні групи, які нещодавно зайшли в Покровськ. Бійці визнають, що ворожі ДРГ - не найбільша проблема для оборони міста. Про це вони розповіли в коментарі hromadske.

Уперше про захід росіян у місто публічно стало відомо 21 липня. Відтоді українські захисники полюють на ворожих диверсантів, але поки що не всі групи були виявлені та знищені.

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Один із топ-офіцерів розповів, що 29 липня вдалося ліквідувати з десяток росіян у місті.

Усі опитані військовослужбовці заявляють, що ворожі ДРГ - не найбільша проблема для Покровська. За їхніми словами, уваги потребує ситуація, яка складається біля Родинського. Якщо росіяни візьмуть його під контроль, то фактично перекриють в'їзди до Покровська.

"Шість бригад можуть потрапити в оточення", - сказав один з офіцерів з Покровського напрямку.

Військові зазначають, що ситуація з логістикою в місті й так критична. Половина машин, які намагаються проскочити до населеного пункту підбиваються ворожими дронами, тож здебільшого бійцям доводиться заходити пішки.

Сили оборони поки що контролюють Родинське, але росіяни закріпилися на шахті перед Родинським.

"Дуже багато підрозділів. Це дає як певний плюс, так і мінус, тому що ускладнює взаємодію - не відповідність лінії ЛБЗ, росіяни періодично в глибокому тилу. Неадекватність лінії ускладнює виявлення ворога, тому що довгий підліт "мавіка" і дуже густі не побиті посадки", - зазначив військовий.

Військові, з якими поспілкувалося hromadske, оцінюють ситуацію на Покровському напрямку як критичну. Двоє з них зазначили: якщо ситуацію на північному фланзі не стабілізують, Покровськ може бути оточений за тиждень-два.

Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні Главред писав, що ситуація біля Покровська важка вже не перший рік. Говорити про те, що країна-агресор Росія може захопити місто найближчим часом або до кінця осені - не варто.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку. Сили оборони успішно стримують натиск ворога та знищують переважаючі сили противника.

Нещодавно ЗМІ писали, що українські військові можуть опинитися в оточенні під Покровськом і Мирноградом, оскільки наступ армії РФ стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля, а окупанти прагнуть перерізати головну дорогу постачання Сил оборони.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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