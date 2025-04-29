'Небезпечні місця': деталі екстреної евакуації з Дніпропетровської області

Що відомо:
- У Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію
- Евакуацію оголошено із 7-ми сіл
У Дніпропетровській області через загрозу російського наступу та постійні обстріли оголосили обов'язкову евакуацію. Мова йде про 7 сіл, які розташовані біля адміністративного кордону із Донецькою областю. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Примусова евакуація оголошена з прифронтових територій Синельниківського району: 4 села Межівської громади та трьох сіл Новопавлівської громади. З цих населених пунктів евакуювали 400 дітей, ще 26 дитини досі там залишаються. Там також були люди, які раніше втратили своє житло і починали будувати нове життя.
"Росіяни спрямовують на людей КАБи і дрони. Тому рішення було неминучим. Залишити небезпечні місця тепер мають діти з батьками, рідними або законними представниками", - йдеться у повідомленні.
Така евакуація триватиме місяць. Є варіанти щодо розселення людей. Загалом люди самі обиратимуть, де будуть жити. Також усі вони отримають соціальні виплати.
Слід зазначити, що нині на території Дніпропетровської області нема російських окупантів.
Ситуація в Дніпропетровській області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що про загрозу зі сторони ворога раніше повідомляли військові. Зокрема командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ Віталій Литвин попереджав, що армія країни-агресора РФ має намір просунутися в бік Дніпропетровської області.
Раніше також військовий оглядач Денис Попович заявив, що лінія фронту знаходиться в безпосередній близькості до межі між Донецькою і Дніпропетровською областями.
Напередодні стало відомо, що на напрямку Дніпропетровської області ворог значно "уперся" в оборону українських військ поблизу Константинополя та південніше Богатиря.
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