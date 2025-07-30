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Рятувальники не встигли: трагічно не стало відомої олімпійської чемпіонки

Даяна Швець
30 липня 2025, 16:52
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Пошукову операцію ускладнювали погані погодні умови та низька видимість, що перешкоджало приземленню гелікоптерів.
Рятувальники не встигли: трагічно не стало відомої олімпійської чемпіонки
Загинула олімпійська чемпіонка / колаж: Главред, фото: instagram.com/laura_dahlmeier, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Зірка біатлону Лаура Дальмаєр загинула в горах Каракорум
  • Обвал стався 28 липн у гірському масиві на висоті приблизно 5700 м

У Пакистані внаслідок обвалу каміння у горах загинула 31-річна Лаура Дальмаєр, дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону. Спочатку її вважали зниклою безвісти, однак згодом було офіційно підтверджено її смерть, повідомляє сайт Олімпійських ігор.

Трагедія трапилася 28 липня під час сходження на вершину Laila Peak (6 069 м) у Каракорумі. На висоті приблизно 5 700 метрів Дальмаєр опинилася під завалом каміння. У той момент поруч була її напарниця Марина Ева, з якою вони були зв’язані страховкою. Саме вона подала сигнал SOS і самостійно спустилася до базового табору, залишившись живою.

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До рятувальної операції залучили наземні групи та авіацію. Втім, через несприятливу погоду та слабку видимість вертольоти не змогли сісти.

На жаль, після довгих пошуків не виявлено жодних ознак життя. Повідомляється, що Дальмаєр зазнала тяжких тілесних ушкоджень.

З настанням темряви пошуки тимчасово призупинили, але вже 30 липня до операції долучились міжнародні альпіністи та місцеві провідники.

Хто така Лаура Дальмаєр?

Зіркова німецька біатлоністка завершила свою професійну кар’єру у 2019 році. За спортивну історію вона здобула дві золоті медалі на Олімпіаді 2018 року та стала семиразовою чемпіонкою світу.

Після спорту Лаура присвятила себе горам і стала інструкторкою з альпінізму й активно брала участь у численних сходженнях. Зокрема, в липні 2025 року вона успішно підкорила вершину Great Trango Tower.

Які ще відомі особистості відійшли у вічність

Главред писав про те, що 22 липня, легенда хеві-металу, Оззі Осборн помер лише за кілька тижнів після того, як возз'єднався з Black Sabbath та дав прощальний концерт для своїх фанатів.

Також раніше повідомлялося про смерть режисера "Майстра і Маргарити" Юрія Кари у Ялті у віці 70 років. Останні роки життя кінорежисер провів в окупованому Криму.

Окрім цього, 29 липня у своєму будинку в Австралії помер фронтмен легендарного гурту Iron Maiden. Пол Маріо Дей тривалий час боровся з онкологічним захворюванням.

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Про джерело: Олімпійські ігри

Олімпійські ігри — міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні чотири роки. Переможці змагань отримують довічне звання олімпійського чемпіона, пише Вікіпедія.

Олімпійські ігри діляться на літні й зимові. Літні Олімпійські ігри проводяться кожні чотири роки, в рік кратний чотирьом (наприклад : 2012—2016 — 2020 і т. д). Зимові Олімпійські ігри об'єднують зимові види спорту й відокремилися від літніх, починаючи з 1924 року. До середини 1990-х літні й зимові Олімпійські ігри проводилися в один рік.

Починаючи із зимової Олімпіади в Ліллегаммері (Норвегія), зимові Олімпійські ігри проводяться через два роки після літніх.

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