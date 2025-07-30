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Путіна посадять за перемовини із Зеленським лише за однієї умови - ОП

Андрій Ганчук
30 липня 2025, 18:27
389
Зеленський може розмовляти з Путіним у зовсім іншому форматі, вважає Михайло Подоляк.
Путіна посадять за перемовини із Зеленським лише за однієї умови - ОП
Путін шукатиме способи продовжувати війну навіть після можливих перемовин - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Головне:

  • Санкції Заходу посадять Путіна за стіл перемовин із Зеленським
  • Путін може піти тільки на заморозку війни
  • Зустріч за участю Ердогана або Трампа ускладнить ситуацію для Путіна

Глава країни-окупанта Росії Володимир Путін може піти на перемовини з президентом України Володимиром Путіним лише в тому разі, якщо Захід вживе жорстких заходів. Із Путіним можна розмовляти в певному форматі, і якщо він у присутності президента США Дональда Трампа та турецького глави держави Реджепа Ердогана візьме на себе зобов'язання і не виконає їх, ситуація виглядатиме вже по-іншому. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Яка ймовірність зустрічі Зеленського і Путіна

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що Зеленський і Путін можуть зустрітися при посередниках у разі, якщо санкції Заходу почнуть працювати.

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"Імовірність безумовно існує (зустрічі між Зеленським, Путіним, Ердоганом і Трампом), якщо санкції почнуть працювати. Знову ж таки, не заяви, а санкції почнуть працювати, і ціна війни буде різко зростати для Росії і для оточення Путіна", - каже чиновник.

На думку радника глави ОП, для проведення такої зустрічі також т реба заборонити людям із близького оточення Путіна пересуватися світом.

"Це може спрацювати і змусити Путіна на зустріч для того, щоб зафіксувати статус-кво, який є на сьогодні", - сказав Подоляк.

санкции
Коротко про санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Путін піде лише на заморозку?

Утім, на думку Михайла Подоляка, зустріч на найвищому політичному рівні означатиме не зупинку, а фактичне заморожування війни. Оскільки кремлівський керманич шукатиме можливості для того, щоб відновити бойові дії.

Яка мета Зеленського на перемовинах із Путіним

Чиновник також акцентував увагу на тому, що перемовини безпосередньо з Путіним необхідні для ухвалення конкретних рішень.

"Президент України чітко розуміє, що ніхто з цих Мединських (глава російської делегації Володимир Мединський) тощо, той самий Лавров (глава МЗС РФ Сергій Лавров) не уповноважені на щось люди. Безумовно вони не ухвалюють жодних рішень, навіть поводитися адекватно не можуть", - сказав радник керівника Офісу президента.

"Можна буде розмовляти в іншому форматі"

Крім того, він додав, що з Путіним "можна буде розмовляти в іншому форматі". Приміром, якщо глава Кремля на перемовинах, де будуть Трамп або Ердоган, візьме на себе зобов'язання і не виконає, то все це буде виглядати "зовсім по-іншому".

Можлива зустріч Зеленського і Путіна - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський раніше заявив, що Київ чекає відповіді від Москви з приводу можливості проведення зустрічі з Путіним до кінця серпня. За словами Зеленського, на зустрічі мають бути присутні представники Європи.

Зустріч із Зеленським і Путіним відбудеться, сказав Дональд Трамп. Американський президент не навів конкретики, проте попередив Росію про посилення санкцій.

Шанси на зустріч Зеленського з Путіним зростають, вважає заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Росія замість ухвалення рішень намагається "вибудувати інфраструктуру нескінченних розмов" і запропонувати цю ситуацію Трампу.

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Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Михайло Подоляк зустріч Зеленського з Путіним Офіс президента війна Росії та України
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