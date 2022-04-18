УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ може знову атакувати Київ: Зеленський пояснив, чому важлива битва за Донбас

18 квітня 2022, 06:01

Для України дуже важливо виграти битву за Донбас, адже вона може вплинути на хід всієї війни з Росією.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський пояснив, чому важлива битва за Донбас у війні з Росією/ Фото УНІАН

Битва за Донбас дуже важлива для України та вплине на хід всієї війни з РФ. Зокрема, вона важлива з точки зору безпеки великого угруповання українських військових, які стоять там.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.

"Для нас дуже важлива битва на Донбасі. Вона важлива з багатьох точок зору, зокрема, з точки зору безпеки нашого угруповання, яке стоїть на Донбасі. Це одні з кращих наших військових - велике угруповання. І Росія давно хоче взяти їх в коло і знищити", - сказав він.

Зеленський уточнив, що мова йде про понад 40 тисяч професійних військових, які пройшли війну з 2014 року.

"Тому для нас важливо зберегти цю частину нашої армії, одну з найпотужніших, і для нас дуже важливо не допустити, відстояти, тому що це битва (або кілька битв, ми не знаємо, як довго це буде). Це може вплинути в принципі на хід всієї війни", - зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що не вірить російським військовим та їхньому керівництву.

Він нагадав, що українські захисники вигнали ворога з-під Києва, з Чернігівської області та півночі в цілому. Однак, за словами Зеленського, це зовсім не гарантує, що росіяни знову не підуть до Києва, якщо раптом зможуть захопити Донбас.

"Тому для нас дуже важлива битва за Донбас. Важливо саме перемогти", - підкреслив Зеленський.

Битва за Донбас

У США зробили прогноз щодо наступу Росії на Донбас вже найближчими днями. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "велика битва за Донбас" вже почалася, адже там впродовж тривалого часу активно йдуть бої.

11 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі різко погіршилася погода. Через регулярні дощі російським окупантам буде важче наступати на позиції захисників України.

Інші новини:

viber
Володимир Зеленський війна на Донбасі новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Унікальний шанс, втілення бажань або труднощі: що чекає знаки зодіаку в повню 16 квітняУнікальний шанс, втілення бажань або труднощі: що чекає знаки зодіаку в повню 16 квітня Знищення крейсера Москва: у Британії розкрили прийом ЗСУЗнищення крейсера Москва: у Британії розкрили прийом ЗСУ Песах 2022: привітання і душевні картинки до святаПесах 2022: привітання і душевні картинки до свята Повня у квітні 2022: що потрібно зробити, щоб залучити удачуПовня у квітні 2022: що потрібно зробити, щоб залучити удачу Гороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустрічГороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустріч
Підтримайте Главред

Останні новини

06:40

Під палубою був потужний вибух: у Мережі з'явилися можливі фото крейсера Москва після атаки ракет

06:38

Мінус літак, БПЛА "Орлан-10", а "на десерт" - два Мі-24 і один Ка-52: ЗСУ влаштували пекло окупантам у небі

06:28

9 травня в Росії під загрозою, або чому Кремль мовчить про причини загибелі "Москви"Погляд

06:01

РФ може знову атакувати Київ: Зеленський пояснив, чому важлива битва за ДонбасВідео

05:28

Чорнобаївка - 16:0: ЗСУ знищили склади з ракетними боєприпасами окупантів на Херсонщині

Реклама
05:10

Україна має шанс повернути окуповані Крим та Донбас - ІлларіоновВідео

04:40

Україна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливиВідео

04:10

Ми не мученики: в Маріуполі окупанти вбили жінку-медика

03:37

Військовий експерт розповів, як Україна може закрити небо від російських агресорів

03:05

Поки Україна у вогні: Таїсія Повалій виступила в Кремлі дуетом зі Стасом Михайловим

02:35

"Котел" і знищення ЗСУ: інсайдер розкрив плани Кремля у війні з УкраїноюВідео

02:05

Тривалість війни залежить від 2 факторів: експерт пояснив, чому у вторгненні РФ винна слабкість СШАВідео

01:30

Знищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФВідео

00:58

Зеленський розповів, які виплати і компенсації покладені переселенцямВідео

00:52

У "ДНР" мобілізують артистів філармонії та відправляють на фронт - журналіст

00:51

Прикмети на 18 квітня: що не можна робити у Великий понеділок і як не потрапити в бідуВідео

00:42

Російському угрупованню під Ізюмом готують "котел" - АрестовичВідео

00:27

КНДР заявила про відновлення ядерних випробувань

17 квітня, неділя
23:54

ЗМІ з'ясували, де зараз перебуває одіозний нардеп Медведчук

23:49

"Хочуть добити Донбас": Зеленський записав емоційне зверненняВідео

Реклама
23:39

ЗСУ на сході відправили в "пекло" понад півсотні окупантівВідео

23:31

Більше не вірю світові, бо вони не зупинили Росію - Зеленський

23:20

Українська розвідка назвала нове місто, в районі якого окупанти готують головний ударВідео

22:53

Зеленський поспілкувався по телефону з главою МВФ: які саме питання обговорили

22:40

Мер Харкова закликав цивільних евакуюватися з містаВідео

22:28

Катя Осадча показала кругленький животик, і помолилася про "крихіту спокою"

22:01

"Лежіть! Не вставати!": медик по під залповим вогнем у Харкові прикривав собою українцівВідео

21:58

Україна вже заповнила опитувальник ЄС про статус кандидата - ОПВідео

21:42

Стає ізгоєм: експерт розповів, як після війни реагуватимуть на РФ у світіВідео

21:34

Контратака ЗСУ: на Харківщині звільнили кілька населених пунктівВідео

21:32

Чому Росія пограла битву за Київ: генерал-майор пояснив провал КремляВідео

21:17

Хочуть встигнути до Великодня: орки готуються до вирішальної битви, але у них нічого не вийдеВідео

20:57

Ситуація розбиває серце: Маріуполя як міста більше немає - Кулеба

20:53

Марічку Падалко в прямому ефірі довів до сліз український музикант з ТРОВідео

20:40

Поки в Україні вбивають людей: вагітна Регіна Тодоренко розважає росіян новими піснями в МосквіВідео

20:37

Агресори проводять примусову мобілізацію та готують провокації - Генштаб ЗСУВідео

20:11

Зафарбовують символи Z: орки готують провокації в Запорізькій області

20:10

Прикмети на 19 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Великий вівторокВідео

20:06

Сонячне затемнення 30 квітня сильно вплине на хід війни з РФ: гороскоп для УкраїниВідео

19:35

Ракетний удар по Броварах: без світла сидять майже сто будинківВідео

Реклама
19:21

Путін загнав Росію до власної пастки брехніПогляд

19:20

Війна з РФ може затягнутися на 10 років: Зеленський дав прогноз, що лякає і назвав причину

19:02

"Щоб не дратувати Росію": ЗМІ дізналися, чому Молдова відмовилася віддати винищувачі Україні

18:53

Ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах - КулебаВідео

18:36

Арестович пояснив, чому ЗСУ не йдуть у наступВідео

18:31

Путіну плювати на втрати: експерт пояснив, що зупинить війну РФ проти УкраїниВідео

18:21

"Вони це жруть і не можуть воювати": Дурнєв показав, чим годують окупантівВідео

18:16

Україна не відмовиться від сходу і битиметься за Донбас: Зеленський поставив різку умову Росії

18:05

Дмитро Комаров закликав до термінової евакуації всіх жителів Донецької та Луганської областейВідео

18:02

ЗСУ щодоби завдає РФ втрат більше, ніж окупанти отримали за 8 років у Сирії - The Economist

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти