РФ може знову атакувати Київ: Зеленський пояснив, чому важлива битва за Донбас

Володимир Зеленський пояснив, чому важлива битва за Донбас у війні з Росією/ Фото УНІАН

Битва за Донбас дуже важлива для України та вплине на хід всієї війни з РФ. Зокрема, вона важлива з точки зору безпеки великого угруповання українських військових, які стоять там.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.

"Для нас дуже важлива битва на Донбасі. Вона важлива з багатьох точок зору, зокрема, з точки зору безпеки нашого угруповання, яке стоїть на Донбасі. Це одні з кращих наших військових - велике угруповання. І Росія давно хоче взяти їх в коло і знищити", - сказав він.

Зеленський уточнив, що мова йде про понад 40 тисяч професійних військових, які пройшли війну з 2014 року.

"Тому для нас важливо зберегти цю частину нашої армії, одну з найпотужніших, і для нас дуже важливо не допустити, відстояти, тому що це битва (або кілька битв, ми не знаємо, як довго це буде). Це може вплинути в принципі на хід всієї війни", - зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що не вірить російським військовим та їхньому керівництву.

Він нагадав, що українські захисники вигнали ворога з-під Києва, з Чернігівської області та півночі в цілому. Однак, за словами Зеленського, це зовсім не гарантує, що росіяни знову не підуть до Києва, якщо раптом зможуть захопити Донбас.

"Тому для нас дуже важлива битва за Донбас. Важливо саме перемогти", - підкреслив Зеленський.

Битва за Донбас

У США зробили прогноз щодо наступу Росії на Донбас вже найближчими днями. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "велика битва за Донбас" вже почалася, адже там впродовж тривалого часу активно йдуть бої.

11 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі різко погіршилася погода. Через регулярні дощі російським окупантам буде важче наступати на позиції захисників України.

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