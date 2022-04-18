РФ може знову атакувати Київ: Зеленський пояснив, чому важлива битва за Донбас

Для України дуже важливо виграти битву за Донбас, адже вона може вплинути на хід всієї війни з Росією.
Битва за Донбас дуже важлива для України та вплине на хід всієї війни з РФ. Зокрема, вона важлива з точки зору безпеки великого угруповання українських військових, які стоять там.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.
"Для нас дуже важлива битва на Донбасі. Вона важлива з багатьох точок зору, зокрема, з точки зору безпеки нашого угруповання, яке стоїть на Донбасі. Це одні з кращих наших військових - велике угруповання. І Росія давно хоче взяти їх в коло і знищити", - сказав він.
Зеленський уточнив, що мова йде про понад 40 тисяч професійних військових, які пройшли війну з 2014 року.
"Тому для нас важливо зберегти цю частину нашої армії, одну з найпотужніших, і для нас дуже важливо не допустити, відстояти, тому що це битва (або кілька битв, ми не знаємо, як довго це буде). Це може вплинути в принципі на хід всієї війни", - зазначив президент.
Глава держави підкреслив, що не вірить російським військовим та їхньому керівництву.
Він нагадав, що українські захисники вигнали ворога з-під Києва, з Чернігівської області та півночі в цілому. Однак, за словами Зеленського, це зовсім не гарантує, що росіяни знову не підуть до Києва, якщо раптом зможуть захопити Донбас.
"Тому для нас дуже важлива битва за Донбас. Важливо саме перемогти", - підкреслив Зеленський.
Битва за Донбас
У США зробили прогноз щодо наступу Росії на Донбас вже найближчими днями. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "велика битва за Донбас" вже почалася, адже там впродовж тривалого часу активно йдуть бої.
11 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі різко погіршилася погода. Через регулярні дощі російським окупантам буде важче наступати на позиції захисників України.
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