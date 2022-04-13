"Потрібно молитися, щоби були дощі": ексдиректор ЦРУ назвав перевагу росіян у битві за Донбас

На Донбасі місцевість буде не настільки сприятливою для українських військ, як під Києвом або Сумами / Фото Reuters

У битві за Київ, в якій українці перемогли, українським захисникам сприяла, зокрема, лісиста місцевість. Водночас відкрита степова місцевість сприятиме російському наступу на сході країни.

Про це заявив колишній директор ЦРУ, екскомандувач центральним командуванням США і силами США й НАТО в Іраку і Афганістані генерал Девід Петреус, пише Укрінформ.

За його словами, на сході та півдні переважають степові зони, які сприятимуть широкомасштабному наступу Росії на Донбасі.

"Там відкрита місцевість, на відміну від того, як вона виглядає навколо Сум, Чернігова чи Києва. Тобто, це сприятливіша територія для того, щоби піти по широкому фронту, танковим силам тощо. Тому нам потрібно молитися, щоб, скажімо, були дощі й щоб рух бронетехніки РФ було утруднено через погодні умови", - сказав екс-командувач силами США.

При цьому Петреус уточнив, що росіяни борються чисельністю, а не вмінням.

"Ви вже показали здатність боротися і боротися і успішно, і ефективно. І хоча місцевість буде не настільки сприятливою для українських військ, тим не менш, можна якось це компенсувати, тому що росіяни борються лише чисельністю, а не вмінням", - додав генерал.

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Петреус не виключає, що російські війська біля Харкова мають на меті відтягувати на себе українських військових, щоби вони не могли діяти за іншими напрямками.

Генерал також висловив захоплення діями українських сил в Миколаєві, які не дали Росії просунутися в Одесу.

Битва за Донбас

7 квітня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що саме битва за Донбас стане ключовою в битві з Росією. Від неї залежатиме подальший хід війни в Україні.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що впродовж наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої, які визначать долю наступної фази війни з Російською Федерацією.

10 квітня стало відомо, що Росія вже запустила перший етап наступу своїх військ на Донецьку та Луганську області.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "велика битва за Донбас" вже почалася, адже там упродовж тривалого часу активно йдуть бої.

11 квітня Арестович заявив, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі різко погіршилася погода. Через регулярні дощі російським окупантам буде важче наступати на позиції захисників України.

Зазначимо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що звільнення Донбасу і Криму від російських окупантів на даний момент є нездійсненним завданням. Наступ на цих напрямках міг би обернутися завеликими втратами для української армії (приблизно 10-15 тисяч осіб).

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