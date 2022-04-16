Битва на Донбасі може вибухнути найближчими днями: США прискорять постачання боєприпасів для ЗСУ

США прогнозують серйозне посилення бойових дій на Донбасі вже найближчими днями / Фото Reuters

Вашингтон збирається прискорити доставку силам оборони України великої кількості артилерійських боєприпасів. Запеклі наземні бої ЗСУ з військами Росії за Донбас можуть розпочатися вже найближчими днями. У США припускають, що стратегія Росії полягає в перекиданні зброї і військ, які знаходилися на півночі, на схід країни, після чого відсікти українські військові підрозділи.

Як повідомляє CNN, офіційний представник Штатів розповів про те, що в під час низки запеклих бойових зіткнень українські сили здійснили до тисячі пострілів артилерії в день.

читайте такожПринцип велоцираптора: нова тактика ЗСУ може призвести до розгрому армії РФ на Донбасі - BildВказується, що американці постачають українським військам 18 155-мм буксованих гаубиць, а також 40 тисяч артилерійських снарядів на день в рамках нової програми допомоги. Однак навіть такий обсяг може бути витрачено за декілька днів, що підвищує ймовірність виснаження сил оборони України.

Як вважають у США, російські окупанти намагатимуться перекинути зброю і війська, які раніше були на півночі України, на схід, щоб оточити українських військових і відсікти сили ЗСУ.

Примітно, глава Пентагону Ллойд Остін і керівник Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі регулярно проводять телефонні розмови з колегами на Заході, щоб переконати їх у тому, що вони повинні відправляти більше зброї в Україну. Причому зробити це потрібно якомога швидше.

Підкреслюється, що на цьому тижні у Міноборони США провели зустріч з керівниками 8 найбільших військових підрядників. На перемовинах з'ясовували, як можна швидше озброїти Київ.

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Битва України та Росії за Донбас

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше зробив заяву про те, що Росія має намір оточити ЗСУ на Донбасі. Однак міністр переконаний в успішному відбитті атаки російських окупантів. Але для цього силам української оборони знадобиться реактивні системи залпового вогню з посиленим радіусом дальньої дії та інші наступальні озброєння.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вважає своєю метою знищення української нації. Як каже гарант, загарбники спробують оточити 44-тисячне угруповання військ України на Донбасі. Окупанти намагатимуться захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що наступ військ Росії на Донбасі почнеться після того, як закінчаться дощі. Загарбники сконцентрували в регіоні десятки тисяч особового складу і сотні одиниць військової техніки. Їх дії вказують на готовність піти в атаку.

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