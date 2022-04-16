УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Битва на Донбасі може вибухнути найближчими днями: США прискорять постачання боєприпасів для ЗСУ

16 квітня 2022, 17:14

Пентагон та Об'єднаний комітет начальників штабів наполягають на тому, щоб Захід посилив військову підтримку України.

танк, ЗСУ
США прогнозують серйозне посилення бойових дій на Донбасі вже найближчими днями / Фото Reuters

Вашингтон збирається прискорити доставку силам оборони України великої кількості артилерійських боєприпасів. Запеклі наземні бої ЗСУ з військами Росії за Донбас можуть розпочатися вже найближчими днями. У США припускають, що стратегія Росії полягає в перекиданні зброї і військ, які знаходилися на півночі, на схід країни, після чого відсікти українські військові підрозділи.

Як повідомляє CNN, офіційний представник Штатів розповів про те, що в під час низки запеклих бойових зіткнень українські сили здійснили до тисячі пострілів артилерії в день.

читайте такожПринцип велоцираптора: нова тактика ЗСУ може призвести до розгрому армії РФ на Донбасі - BildВказується, що американці постачають українським військам 18 155-мм буксованих гаубиць, а також 40 тисяч артилерійських снарядів на день в рамках нової програми допомоги. Однак навіть такий обсяг може бути витрачено за декілька днів, що підвищує ймовірність виснаження сил оборони України.

Як вважають у США, російські окупанти намагатимуться перекинути зброю і війська, які раніше були на півночі України, на схід, щоб оточити українських військових і відсікти сили ЗСУ.

Примітно, глава Пентагону Ллойд Остін і керівник Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі регулярно проводять телефонні розмови з колегами на Заході, щоб переконати їх у тому, що вони повинні відправляти більше зброї в Україну. Причому зробити це потрібно якомога швидше.

Підкреслюється, що на цьому тижні у Міноборони США провели зустріч з керівниками 8 найбільших військових підрядників. На перемовинах з'ясовували, як можна швидше озброїти Київ.

Дивіться відео ТСН - чи готовий Захід надати Україні зброю для битви з Росією за Донбас

Битва України та Росії за Донбас

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше зробив заяву про те, що Росія має намір оточити ЗСУ на Донбасі. Однак міністр переконаний в успішному відбитті атаки російських окупантів. Але для цього силам української оборони знадобиться реактивні системи залпового вогню з посиленим радіусом дальньої дії та інші наступальні озброєння.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вважає своєю метою знищення української нації. Як каже гарант, загарбники спробують оточити 44-тисячне угруповання військ України на Донбасі. Окупанти намагатимуться захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що наступ військ Росії на Донбасі почнеться після того, як закінчаться дощі. Загарбники сконцентрували в регіоні десятки тисяч особового складу і сотні одиниць військової техніки. Їх дії вказують на готовність піти в атаку.

Главред рекомендує:

viber
новини США оружие війна на Донбасі Збройні Сили України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Йде період важких боїв: відомий астролог назвав місяць закінчення війни - гороскоп для УкраїниЙде період важких боїв: відомий астролог назвав місяць закінчення війни - гороскоп для України Прийшла до тями: Лорак скасувала всі концерти в Росії і втекла до ЄвропиПрийшла до тями: Лорак скасувала всі концерти в Росії і втекла до Європи Гороскоп на сьогодні, 13 квітня 2022: Скорпіонам - гроші, Козерогам - доленосна зустрічГороскоп на сьогодні, 13 квітня 2022: Скорпіонам - гроші, Козерогам - доленосна зустріч Екіпаж бухав і дивився мультики: чому затонув російський крейсер МоскваЕкіпаж бухав і дивився мультики: чому затонув російський крейсер Москва Гороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустрічГороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустріч
Підтримайте Главред

Останні новини

18:23

Затримання Медведчука: Зеленський розповів, на кого можуть обміняти кума Путіна

18:08

Треба не чекати ядерного удару від РФ, а бити по її економіці, щоб і думок таких не було - ЗеленськийВідео

18:05

Експерт пояснив, чи можливо заздалегідь дізнатися про підготовку Путіним ядерного удару по Україні

17:59

Після викриття злочинів армії Путіна переговори з РФ зайшли в глухий кут - ЗеленськийВідео

17:51

"Це дурниця": у Чехії жорстко відповіли на брехню і погрози РФ через постачання зброї УкраїніВідео

Реклама
17:47

Україна і Росія можуть підписати два документи: Зеленський розкрив подробиціВідео

17:35

"Братні народи" для Папи Римського, або Як Україну у Ватикані примушують до миру з РосієюПогляд

17:28

Прикмети на 17 квітня: що не можна робити у Вербну неділю і як не потрапити в бідуВідео

17:27

Олексій Арестович. Як працює механізм "зради"Відеоблоги

17:23

Вимагають здачі українських військових: Зеленський зізнався, що насправді відбувається в МаріуполіВідео

17:20

Вантаж 200 для Пітера: ЗСУ ліквідували генерал-майора, засткомандуючого 8-ю армією РФВідео

17:14

Битва на Донбасі може вибухнути найближчими днями: США прискорять постачання боєприпасів для ЗСУВідео

17:05

Ексочільник МЗС назвав два фактори, через які Кремль приречений програти у війніВідео

16:55

"Він дуже жорстокий був": жінка розповіла, як її по-звірячому зґвалтував 19-річний окупантВідео

16:49

ФСБ затримала бойовика Басуріна за зрив планів хіматаки в Маріуполі - ГУРВідео

16:20

Нептун тримає в страху флот РФ: у США оцінили потоплення ЗСУ крейсера МоскваВідео

16:13

Смачний хліб без випічки на Великдень 2022 з секретною начинкою: неймовірно простий рецептВідео

16:12

Привітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого свята

15:55

Армія України трощить позиції окупантів РФ: масові удари допомагає наносити аеророзвідкаВідео

15:48

Штраф або 15 діб за порівняння СРСР і нацистської Німеччини: диктатор Путін підписав закон

Реклама
15:45

Неймовірний рулет з лаваша з трьох інгредієнтів: смачніше не придумаєшВідео

15:26

Примирення замість засудження зла: чому бункерному діду досі вдається лякати ЗахідПогляд

15:26

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

15:02

"Я одну професію змінила на нових 16": Нікітюк розповіла, як війна змінила її життя

14:42

Головна роль для крейсера Москва в захопленні Одеси: ЗМІ дізналися про розбиті ЗСУ плани РФВідео

14:27

Олексій Дурнєв поглумився над знищеним російським крейсером "Москва"

14:21

Католицька пасха 2022: дати і традиції свята

14:17

Разом пережили голод і бомбардування: бабуся евакуювалася з Маріуполя з півнем Тошею

13:52

Мобілізують наркоманів, дідів і повій: "друга армія світу" поповнилася елітними кадрамиВідео

13:52

Війна в Україні триватиме три роки, і це за оптимістичного сценарію – Андрій Ілларіонов

13:50

Гороскоп Таро на травень 2022 для вогняних знаків Зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівВідео

13:28

Війська РФ готуються до прориву на Донбасі: атака очікується після припинення дощів - ГайдайВідео

13:23

"Буча. Не вірте кремлівській пропаганді": у Хабаровську розігнали мітинг на підтримку УкраїниВідео

13:11

Україні доводиться розгрібати наслідки нерішучості ЗаходуПогляд

12:34

Супутники знайшли більше 800 свіжих могил у захопленому РФ Херсоні - The Washington Post

12:00

Укрзалізниця за 50 днів війни евакуювала 3 724 198 людей – Тимошенко

12:00

Гороскоп на завтра, 17 квітня 2022: Ракам - здійснення бажань, Левам – плітки, Скорпіонам - гроші

11:59

У німецькому уряді пояснили, чому постачання важкої зброї Україні не залучить ФРН в війну

11:32

Україну заллють дощі та вдарить мороз: синоптик уточнив прогноз погоди на Вербну неділю

11:18

Європа досі не усвідомила, що стоїть за крок від третьої світової війниПогляд

Реклама
11:11

Росія не буде збивати супутники Starlink: "спеціальна операція" проти Маска виявилася фейкомВідео

10:57

Окупанти завдали ударів по Львівщині: українська ППО збила чотири путінські крилаті ракети

10:56

В ООН розповіли, як у Маріуполі окупанти людей морять голодом

10:53

"Немає взагалі ніяких шансів не опинитися в Гаазі": терорист Гіркін пророкує незавидну долю Путіну

10:37

Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: зруйновано птахофабрику

10:15

Дружина Романа Сасанчина розсекретила нові подробиці їхнього розставання: дівчина збирається до психіатра

10:09

Вже є три підвали, де катують українців: Арестович пояснив, чи загрожує Херсонщині доля БучіВідео

09:52

Зеленський розповів, чи підскочать в Україні тарифи на світло

09:20

РФ знову вдарила ракетами по Україні - вибухи прогриміли в Києві, Олександрії, на Луганщині та під ПолтавоюВідео

09:17

Захоплення Маріуполя і друга атака на Київ: генерал СБУ назвав головне завдання Путіна до 9 травня

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти