Вертольоти, гармати і дрони: в Україну прибула зі США перша партія нової військової допомоги

В Україну прибула зі США перша партія нової військової допомоги/ Reuters

В Україну зі Сполучених Штатів Америки прибула перша партія з військовою допомогою з нового пакету. Загалом у рамках цього пакету наша держава отримає американської допомоги на 800 мільйонів доларів.

Про це пише CNN, посилаючись на слова представника Білого дому. Зазначається, що США вперше погодилися надати Україні потужну зброю. У списку того, що буде поставлено – 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і 300 дронів Switchblade.

При цьому у п'ятницю, 15 квітня, високопоставлений представник Міноборони США розповів, що перша партія зброї і техніки зі Сполучених Штатів має прибути в Україну в найближчі 24 години. Він зазначив, що українці заберуть її на кордоні і ввезуть у країну.

Погрози Кремля не вплинуть на допомогу від США

Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що позиція Вашингтона щодо надання Україні зброї і військової техніки не зміниться після погроз Кремля західним країнам і вимоги припинити постачання важкого озброєння і техніки для ЗСУ.

"Позиція Сполучених Штатів залишається незмінною. Вона була такою до війни", – цитує слова Маркарової Укрінформ.

За словами посла, США чітко і публічно говорять про підтримку і солідарність з Україною.

Також вона підтвердила, що поставки зброї в наш державу зі США йдуть щодня. Крім цього, Маркарова зазначила, що сподівається, що найближчим часом ми почуємо про нові пакети санкцій проти Росії.

Військова допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що Вашингтон збирається прискорити доставку силам оборони України великої кількості артилерійських боєприпасів, адже запеклі наземні бої ЗСУ з військами Росії за Донбас можуть розпочатися вже найближчими днями. У США припускають, що стратегія РФ полягає в перекиданні зброї і військ, які знаходилися на півночі, на схід країни, після чого відсікти українські військові підрозділи.

Також раніше повідомлялося, що дипломати країни-агресора на нинішньому тижні направили владі США офіційну ноту протесту. У документі йдеться про те, що постачання Західної зброї Україні нібито можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

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