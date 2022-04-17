"Битва за Донбас вирішить хід усієї війни": експерт назвав два варіанти закінчення воєнних дій

Експерт назвав два варіанти закінчення воєнних дій/ Макс Левин

Росія в останні два тижні через свої військові провали переглянула стратегічні цілі війни в Україні. Якщо спочатку Кремль ставив собі завдання захопити Київ та інші великі міста, змістити керівництво України і призначити на їхнє місце нових персонажів, котрі будуть лояльні до Росії, то тепер такі завдання уже не ставляться.

Зараз новою ціллю Путіна є досягти військового успіху на Донбасі. Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров в інтерв’ю Обозревателю.

"Усі говорять про так звану вирішальну битву за Донбас. Вона справді матиме велике значення. За результатами цієї битви вестимуть розмову про конкретний зміст домовленостей щодо перемир'я", – каже Федоров.

Він пояснив, які наслідки можуть бути у разі двох сценаріїв – якщо перемагатиме Росія чи Україна.

"Якщо Росія досягне успіху, тоді, найімовірніше, Москва ставитиме питання про контроль над усіма окупованими територіями, зокрема й на Півдні, та визнання незалежності так званих народних республік в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей", – зазначає військовий експерт.

У тому разі, якщо переможе Україна, то вона може змусити РФ вивести усі свої війська на ті позиції, які були до повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.

"Тоді вже Україна ставитиме питання щодо виведення всіх російських військ на позиції станом на 23 лютого. Про це, зокрема, йшлося під час зустрічі 29 березня. Але все залежатиме від того, яким буде результат битви за Донбас", – наголосив експерт.

Росія стягує сили для атаки на Донбасі

Раніше в Міноборони Великої Британії заявили, що наступними цілями Путіна можуть стати міста Краматорськ та Костянтинівка в Донецькій області. Росія намагається одночасно стягувати побільше своїх сил для наступу та завдавати масованих ударів ракетами та артилерією.

Також раніше про плани противника на Донбасі розповів міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, російські військові планують оточити на Донбасі ЗСУ. Українські військовослужбовці зможуть витіснити противника з країни в разі отримання від партнерів зброї дальнього радіусу дії.

Нагадаємо, Георгій Тука зазначав, що другий етап війни з РФ буде жорсткішим. Під час боїв, які зараз точаться в можуть посилитися на Сході та Півдні України, країна-агресорка застосовуватиме тактику, яка відрізняється від того, що було раніше. Зокрема, російська армія ще активніше застосовуватиме авіацію та ракети.

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