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Путін вірить, що виграє війну в Україні - канцлер Австрії

17 квітня 2022, 05:48

Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про підсумки переговорів з господарем Кремля Володимиром Путіним. За його словами, "це була важка розмова".

Путін, Нехаммер
Карл Негаммер розповів, про що говорив з Путіним / Колаж фото Reuters, twitter.com/karlnehammer

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін упевнений, що виграє війну в Україні.

Про це після зустрічі з господарем Кремля заявив канцлер Австрії Карл Негаммер в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

"Перебуваючи у власному світі, я думаю, Путін знає, що зараз відбувається в Україні. Він вірить, що виграє війну", — заявив Негаммер.

В ході бесіди з австрійським канцлером Путін також відреагував на звинувачення у військових злочинах. Кремлівський диктатор заявив, що "не довіряє Заходу", але готовий сприяти міжнародному розслідуванню військових злочинів.

"Це була важка розмова. Але я намагався його переконати в тому, що, наприклад, війна в колишній Югославії показала, що міжнародне розслідування необхідно для того, щоби пред'явити звинувачення військовим злочинцям", — сказав Негаммер.

Як повідомляв Главред, 11 квітня австрійський канцлер Карл Негаммер відверто підсумував свій візит до Москви, де мав двосторонню зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним з приводу припинення війни в Україні.

"На даний момент у мене немає особливого оптимізму після переговорів з Путіним. Наступ (в Україні, – ред.) готується рішуче", – зізнався канцлер.

Війна в Україні 2022

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" в Україні.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Москви проти Києва може стати тривалою і виснажливою. Обидві сторони відступати не мають наміру. На його думку, перемогою української сторони стало б відновлення територіальної цілісності України в рамках кордонів 1991 року.

Інші новини:

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