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Росія не може розпочати наступ на Донбас, ЗСУ потужно стримують армію окупанта - Міноборони

17 квітня 2022, 14:02

Окупаційні війська продовжують підготовку до атаки у Донецькій та Луганській областях.

ВСУ
Сили оборони України стримують ворожий наступ на Донбасі / Макс Левін

Збройні сили України перешкоджають реалізації масштабного наступу Росії на Донбас. Окупанти стягують військовий контингент і забезпечення, готуючись до атаки. Однак наразі вони не можуть розпочати другу фазу нападу, оскільки українські війська чинять потужне стримування. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У ефірі Всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що окупаційним російським військовим силам не вдається піти в агресивну атаку на Донбасі. Причина - ефективні дії ЗСУ.

читайте такожКонтрудар на Донбасі: ворога відкинули назад, ЗСУ вийшли на нові рубежіЗа її словами, загарбники накопичують військову техніку, живу силу і забезпечення у Донецькій і Луганській областях.

"У них такі плани давно є, але ЗСУ не дають їх реалізувати. Вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Вони все це готують, але їм наразі не вдається почати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують", - підкреслила Ганна Маляр.

Наступ Росії на Донбасі

Керівник міністерства оборони Олексій Резніков заявив, що Росія збирається оточити ЗСУ на Донбасі. Втім, міністр переконаний в успішному відбитті атаки окупантів РФ. Однак для цього військам України потрібне важке озброєння.

Президент Володимир Зеленський сказав, що метою Росії є знищення української нації. Як стверджує гарант, загарбники намагатимуться оточити 44-тисячне угруповання військ України на Донбасі. Окупанти мають намір взяти під контроль всі райони Донецької та Луганської областей.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай, що наступ військ РФ на Донбасі буде після того, як закінчаться дощі. Окупанти зібрали в регіоні десятки тисяч особового складу та сотні одиниць військової техніки. Їх дії сигналізують про готовність йти в атаку.

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