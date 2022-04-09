Велика битва за Донбас вже де-факто почалася - МВС

Маріуполь / Reuters

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що "велика битва за Донбас" вже почалося, адже там протягом тривалого часу активно йдуть бої.

Як сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, переважно в Рубіжному і Попасній в Луганській області весь час ведуться бої.

За його словами, велика кількість техніки і живої сили РФ рухається по всьому Донбасу.

Денисенко каже, що на Донецькому напрямку і з Харківщини росіяни роблять спроби вийти в бік Слов'янська і Краматорська. Також тривають запеклі бої за Маріуполь.

"Тобто ця велика битва де-факто вже почалася і триває. Тому ключове питання, коли битва почнеться - у мене даних немає, тому що вона вже триває", - підкреслив Денисенко, передає 24 канал.

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Війна Росії проти України

У Міністерстві оборони заявили, що Росія продовжує перегрупування військ. Окупанти готують новий наступ на територію України. Вони мають намір захопити всі регіони Донбасу. У відомстві допустили, що загарбники спробують взяти і Харків, однак вони можуть не мати у своєму розпорядженні таким ресурсом.

У Міноборони також стверджують, що РФ змінила план наступу на Україну. Ворожі військові підрозділи не очікували такої чіткої та організованої оборони з боку українських військ. Москва вивчає свої помилки і має намір піти в атаку.

Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Росії проти України буде тривалою і виснажливою. Як Москва, так і Київ, відступати не збираються. Перемогою України може стати відновлення територіальної цілісності країни в межах 1991 року.

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