Навіть погода за нас: в ОП розповіли про "великий сюрприз" для окупантів у зоні ООС

Битва за Донбас стане ключовою у війні Росії проти України / Фото УНІАН

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі різко погіршилася погода. Через регулярні дощі російським окупантам буде важче наступати на позиції захисників України.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на YouTube-каналі російського правозахисника Марка Фейгіна.

"Там дуже великий сюрприз в зоні ООС. Ми ще подивимося, як він подіє, але він дуже перспективний", - зазначив він.

"Рівно по лінії від Харкова до Маріуполя десять днів поспіль дощі. Причому 50 мм опадів. Це означає, що окопи по коліно, повністю розмочені поля, неможливість або дуже обмежені дії авіації та необхідність наступати вздовж доріг, тобто на заздалегідь підготовлену оборону, де все зрозуміло", - сказав Арестович.

За його словами, "збиття темпів наступу – велике свято".

"Тому що до нас встигне підійти те, про що ми не говоримо. Я бачу, що навіть погода за нас", - додав він.

Битва за Донбас

7 квітня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що битва за Донбас стане ключовою у війні Росії проти України.

"Ми вже вистояли в битві за Київ, за Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв і в багатьох інших. Армія тримає Маріуполь. Але подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас", - зазначив Єрмак.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, у свою чергу, заявив, що впродовж наступних двох тижнів на Донбасі будуть відбуватися важкі бої, які визначать долю наступної фази війни з Російською Федерацією.

10 квітня стало відомо, що Росія вже запустила перший етап наступу своїх військ на Донецьку та Луганську області. Окупанти очікують прибуття підкріплення для проведення наступного етапу. Росіяни спробують атакувати одночасно з північних і південних напрямків. Для нападу мають намір використовувати війська з Далекого Сходу, 5-ту армію і підрозділи, перекинуті з київського, чернігівського і сумського напрямків.

Зазначимо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнення Донбасу і Криму від російських окупантів на даний момент є нездійсненним завданням. Наступ на цих напрямках міг би обернутися занадто великими втратами для української армії (приблизно 10-15 тисяч осіб).

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