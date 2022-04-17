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Угруповання військ РФ під обложеним Маріуполем зменшилося вдвічі - Арестович

17 квітня 2022, 08:07

Частково війська російських окупантів були вибиті, частково - виведені на північ, на напрямок головного удару. Дана інформація ще вимагає перевірки.

Арестович, Маріуполь
Арестович розповів про ситуацію в Маріуполі / Колаж УНІАН, Reuters

Угруповання російських військ, яке з початку березня тримає Маріуполь в блокаді, ослабло. Загарбники намагаються здобути хоч якусь перемогу в місті.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну. При цьому він зазначив, що інформацію треба перевіряти.

"За деякими даними, різко ослабло маріупольське угруповання, російське. Частково їх вибили, частково - вивели на напрямок головного удару, на північ. Ці дані, звичайно, вимагають перевірки, але воно (угруповання, - ред.) стало чи не вдвічі меншим", – сказав Арестович.

Радник глави ОП підкреслив, що окупанти використовували в Маріуполі всі наявні засоби, зокрема важкі надзвукові літаки Ту-22 для скидання бомб вільного падіння на завод Азовсталь.

"Тому що всі засоби старші командири вже кинули в бій. Але на Азовсталі там такі укриття і підземні можливості, що навіть Ту-22 не впораються", – зазначив Арестович.

Він нагадав, що президент назвав знищення захисників Маріуполя підставою для виходу України з переговорного процесу.

"Жодної мирної угоди, будемо воювати, поки не вб'ємо всіх до останнього. А шансів у нас це зробити набагато більше, ніж у них (окупантів, - ред.) виконати хоч якесь завдання, крім захоплення Маріуполя, якщо воно взагалі відбудеться"-упевнений Арестович.

Як повідомляв Главред, 16 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що РФ стягнула до обложеного Маріуполю у шість разів більше своїх військових, ніж залишається в місті українських бійців. Зеленський зазначає, що за кількістю техніки перевага у окупантів в десятки разів.

За словами глави держави, раніше сторони вели переговори про евакуацію поранених і загиблих українських бійців, а також мирних жителів з Маріуполя через Бердянськ, якою повинна була займатися Туреччина, але Росія втратила до цього інтерес. Також окупанти продовжують вимагати здачі українських військових у Маріуполі, але довіри до їхніх обіцянок немає.

Блокада Маріуполя

Російські війська блокують Маріуполь з 3 березня. У місті, яке піддається жорстокому нападу з боку окупантів, переживаючи артилерійські обстріли і нальоти з повітря, гуманітарна катастрофа. Люди в страшних умовах намагаються вижити.

У міській раді Маріуполя сказали, що окупанти РФ привезли мобільні крематорії. Місцева влада заявила, що після того, як про звірства росіян у Бучі дізналися на міжнародному рівні, вище російське керівництво наказало приховувати сліди злочинів своєї армії.

12 квітня лідер полку Азов Андрій Білецький заявив, що російські окупанти застосували хімічну зброю на Азовсталі. Постраждали три людини. Їхній стан оцінюється як задовільний.

13 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Маріуполі морська піхота зробила прорив і об'єдналася з полком Азов. Таким чином, вдалося зміцнити район оборони. За його словами, в результаті Азов отримав істотне підкріплення.

При цьому частина 36-ї бригади морської піхоти потрапила в російський полон при спробі прориву.

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