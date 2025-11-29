РФ масовано б'є по Києву: що відомо про постраждалих і прильоти

Після удару ракетами в різних районах Києва було зафіксовано прильоти ворожих дронів.

РФ масовано атакує Україну

Головне:

Стало відомо про постраждалих у Києві внаслідок обстрілу РФ

У кількох районах Києва зафіксовано пошкодження

У Києві станом на 29 листопада внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників на Україну в кількох районах Києва зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Зокрема, зафіксовано влучання в житловий будинок, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки в Шевченківському районі постраждала дитина.

Як уточнили в КМВА, унаслідок удару РФ у Києві щонайменше четверо постраждалих.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Ворожа атака на Київ триває", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Уточнюється, що після удару ракетами в різних районах Києва було зафіксовано прильоти ворожих дронів.

Наразі відомо про виклики медиків у Шевченківський, Дарницький і Солом'янські райони Києва.

Повідомляється, що уламки дрона прилетіли в багатоповерхівку в Солом'янському районі, на місці пожежа на рівні 1-2 поверхів. У цьому ж районі горить приватний будинок.

Дивіться відео - РФ атакує Київ:

Обстріли РФ: думка експерта

Експерт Михайло Гончар зазначає, що нинішні удари по об'єктах генерації та по єдиній енергосистемі значно перевищують за масштабом руйнування, що спостерігалися три роки тому. За його словами, повністю усунути наслідки неможливо - їх вдається лише частково пом'якшити, проте загальний обсяг і серйозність пошкоджень стали набагато більшими.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві зростає кількість жертв обстрілу РФ. У Святошинському районі зафіксовано руйнування в нежитловому приміщенні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ запустила по столиці України "Кинджали". Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю.

Як писав раніше Главред, унаслідок нічної атаки на Київ і область: є жертви і постраждалі. Рятувальні операції тривають, ведеться розбір завалів і пошук можливих постраждалих.

