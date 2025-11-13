Масований удар по об’єктах РФ: в Генштабі показали роботу української зброї

В Генштабі говорять, що для ударів використовувались вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий".

Удари ЗСУ по ворожих об’єктах / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

ЗСУ атакували об’єкти окупантів в тимчасово окупованому Криму

Також зафіксовано ураження на окупованій території Запорізької області

Наразі ступінь завданих збитків уточнюється

У ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Відомо, що операція була проведена в рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора.

відео дня

Так, зокрема, на ТОТ українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське", радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії.

Водночас, на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.

"Також уражалися об’єкти на території РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системне вогневе ураження об'єктів, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії.

Там також розповіли, що для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів.

Зокрема, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий".

Удари ЗСУ по об’єктах росіян - відео:

Застосування ракет "Фламінго"

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповідав, що Україна вибирає "жирні" цілі для ударів, які приносять багато грошей до російського бюджету.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський говорив, що ракети "Фламінго" полетять уже до Нового року.

"Коли ми зможемо бити по Росії власними ракетами, прильоти мають бути самі собою по військових об'єктах РФ, а також по квазівійськових об'єктах, тобто по науково-дослідних інститутах і конструкторських бюро, які працюють на російський ВПК", - сказав експерт.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Удари по ворожих цілях - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 листопада Сили оборони України уразили інфраструктуру ТОВ "Ставролєн" в Ставропольському краї РФ та склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області.

11 листопада у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по Саратовському НПЗ у Росії, АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії та низці об'єктів у Донецькій області.

Крім того, 8 листопада, рух опору Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Deep strike Сил спеціальних операцій завдали уражень по ворожих об’єктах на тимчасово окупованій території Криму.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

