Зірвали плани РФ: Зеленський розповів про зміцнення позиції ЗСУ на Харківщині

Сили оборони ефективно знищують російських окупантів, розповів Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента

Збройні сили України змогли зміцнити свої позиції в Харківській області за минулий тиждень, а російські окупанти не досягли мети розтягнути й послабити українські сили на всій лінії фронту, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Результати цих днів - усього тижня - у нас міцніші позиції на Харківщині. 57-ма бригада, 82-а бригада ДШВ - спасибі вам, воїни", - сказав він у своєму зверненні за підсумками доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Глава держави зауважив, що Сили оборони ефективно знищують окупантів на Донецькому напрямку - зокрема, в районах міста Часів Яр та інших.

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"Власне, окупант не досягає свого завдання - розтягнути наші сили і цим послабити Україну на широкому фронті від Харківської до Донецької області", - йдеться в заяві Зеленського.

За його словами, Сирський нині перебуває на передовій, безпосередньо в бойових бригадах.

"Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які досить сміливо і стійко виконують бойові накази і зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями 41-шу бригаду, насамперед, спецпідрозділи ГУР "Кракен" і "Артан", і підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр - за знищену російську техніку і відбиття штурмів - спасибі вам, хлопці! Також особливо хочу подякувати 225-му окремому штурмовому батальйону - просто молодці", - додав Зеленський.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

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