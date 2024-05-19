ЗСУ "накрили" лікарню з окупантами у Вовчанську, які готувалися наступати

Російські пропагандисти скиглять, що в результаті удару могли "задвохсотитися" і їхні командири.

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Ситуація у місті складна / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Українські військові "розібралися" з групою російських окупантів, які, як раніше повідомлялося, пробралися у лікарню Вовчанська. OSINT-спільнота DeepState опублікувала відео ударів.

Будівля розміщена на північних околицях Вовчанська. Російські загарбники продовжували рух у напрямку міста, захоплюючи великі обʼєкти для облаштування вогневих позицій.

На кадрах видно, як ЗСУ кількома ударами з повітря зносять захоплену противником лікарню "під фундамент".

відео дня

Станом на 16 травня північ Вовчанська перейшов у "сіру зону", продовжувалися бої у прилеглих селах.

У російських провоєнних пабліках скаржаться, що в результаті прильотів було ліквідовано понад 40 російських загарбників.

Стверджується, що у лікарні "з незрозумілих причин" було зібрано "багато" окупантів, які готувалися наступати.

"Загинуло понад 40 (окупантів, - Главред), ще приблизно стільки ж поранено. Точну кількість загиблих ми досі не можемо встановити. Деякі тіла дуже сильно постраждали… там загинуло щонайменше 3 офіцери. Серед них можуть бути й командири, які підставили військових під удар", - скаржаться пропагандисти.

Бої за Вовчанськ - росіяни захопили лікарню

Як писав Главред, окупаційні російські війська захопили лікарню в центрі Вовчанська. Напередодні ЗС РФ увійшли у північні райони міста в Харківській області та стали обходити його зі сходу.

Раніше повідомлялося, що після невеликого затишшя РФ відновила наступ під Харковом. Також ЗСУ фіксують "значну активізацію" росіян на Сіверському напрямку. Росія все ще намагається прорвати оборону в районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Роздолівки.

ЗС РФ продовжують безуспішно штурмувати позиції ЗСУ в районі Старомайорського, Урожайного та поблизу Кринок.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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