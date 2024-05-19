Після невеликого затишшя РФ відновила наступ під Харковом: дані Генштабу

Найгарячіше наразі на Покровському і Сіверському напрямках.

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ЗС РФ продовжують атакувати позиції ЗСУ/ Колаж: Главред, фото: 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися - тут станом на обід 19 травня відбулося вже 7 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб. За словами військових, ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи ЗСУ поблизу Вовчанська, Стариці, Липців.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 78.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки.

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Також ЗСУ фіксують "значну активізацію" росіян на Сіверському напрямку. Росія все ще прорвати оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки.

Бої фіксуються в районі Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського Краматорського напрямку та на Курахівському напрямку проблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Новомихайлівки.

ЗС РФ продовжують безуспішно штурмувати позиції ЗСУ в районі Старомайорського, Урожайного і поблизу Кринок.

Новини з фронту - що відбувається на передовій

Раніше Генштаб інформував, що Росія знизила наступ під Харковом до нуля. Ворог атакував на Покровському напрямку, під Куп'янськом у напрямку Берестового, шукав "слабкі місця" в обороні на Сіверському напрямку і безуспішно намагався прорватися в напрямку Білогорівки та Роздолівки.

За словами представника ОП Михайла Подоляка, ідея РФ на Харківському напрямку полягала в тому, щоб "розширити лінію фронту", примусити Україну перерозподілити свої резерви і скористатися затримкою пакета допомоги США.

Американські аналітики підсумували, що РФ націлена на захоплення Часового Яру і Вовчанська .

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