Після невеликого затишшя РФ відновила наступ під Харковом: дані Генштабу

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися - тут станом на обід 19 травня відбулося вже 7 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб. За словами військових, ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи ЗСУ поблизу Вовчанська, Стариці, Липців.
Найбільша активність окупантів спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 78.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки, ще дві - тривають. Бої мали місце біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки.
Також ЗСУ фіксують "значну активізацію" росіян на Сіверському напрямку. Росія все ще прорвати оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки.
Бої фіксуються в районі Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського Краматорського напрямку та на Курахівському напрямку проблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Новомихайлівки.
ЗС РФ продовжують безуспішно штурмувати позиції ЗСУ в районі Старомайорського, Урожайного і поблизу Кринок.
Новини з фронту - що відбувається на передовій
Раніше Генштаб інформував, що Росія знизила наступ під Харковом до нуля. Ворог атакував на Покровському напрямку, під Куп'янськом у напрямку Берестового, шукав "слабкі місця" в обороні на Сіверському напрямку і безуспішно намагався прорватися в напрямку Білогорівки та Роздолівки.
За словами представника ОП Михайла Подоляка, ідея РФ на Харківському напрямку полягала в тому, щоб "розширити лінію фронту", примусити Україну перерозподілити свої резерви і скористатися затримкою пакета допомоги США.
Американські аналітики підсумували, що РФ націлена на захоплення Часового Яру і Вовчанська .
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
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