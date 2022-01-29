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РФ готується до атаки і направила запаси крові до кордону з Україною - Reuters

29 січня 2022, 12:09

Нові дані не гарантують, що буде вторгнення Росії в Україну, але не можна здійснити атаку, якщо не мати під рукою запасів крові для поранених.

військові РФ, вторгнення,
Росія може готуватися до нового вторгнення в Україну / Фото Reuters

Нарощування російських військ вздовж кордону з Україною включає в себе постачання запасів крові для поранених. Про це агентству Reuters повідомили три американських чиновника. Зазначається, що цей факт є ще одним ключовим показником військової готовності Москви.

"Ця деталь підтверджує коментарі США про те, що Росія "явно" тепер має можливість рухатися далі", - йдеться у повідомленні.

Американські чиновники, які говорили про запаси крові, відмовилися сказати конкретно, коли Сполучені Штати помітили їхній рух до формування поблизу України. Однак двоє з них сказали, що це було за останні тижні.

Як зазначається, розкриття даних про запаси крові американськими чиновниками на умовах анонімності додає ще один фрагмент контексту до зростаючих попереджень США про те, що Росія може готуватися до нового вторгнення в Україну.

Пентагон раніше визнав розгортання "медичної підтримки" як частину нарощування агресії Росії. Але дані про запаси крові додають новий рівень деталей, який, за словами експертів, має вирішальне значення для визначення військової готовності РФ.

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"Це не гарантує, що буде ще одна атака, але не можна зробити ще одну атаку, якщо не мати цього під рукою", - вважає Бен Ходжес, генерал-лейтенант США у відставці, який працює зараз в дослідницькому інституті Центру аналізу європейської політики.

Пентагон відмовився обговорювати оцінки розвідки.

Зазначимо, днями авторитетне західне ділове видання The Wall Street Journal повідомило, що західні чиновники оборонних відомств впевнені в тому, що Росія " завершила останні приготування до вторгнення в Україну"- в тому числі і відправивши на україно-російський кордон військово-медичні підрозділи.

За версією журналістів, Кремль на чолі з Володимиром Путіним досяг такого рівня готовності до вторгнення в Україну, "якого не було ніколи".

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Як повідомляв Главред, 27 січня відбулася телефонна розмова президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського. Телеканал CNN повідомив з посиланням на джерела, що переговори нібито пройшли "не дуже добре". Байден і Зеленський не зійшлися в думках щодо "рівнів ризику" російської атаки.

Прессекретар Ради національної безпеки Емілі Хорн заявила, що анонімні джерела "брешуть". А прессекретар Зеленського Сергій Никифоров також заперечував слова анонімного джерела каналу і закликав вірити лише офіційній інформації.

Тим часом республіканці в Палаті представників звернулися до президента Джо Байдена з проханням оприлюднити стенограму його розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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