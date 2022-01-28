Зеленський обговорив з Байденом "конкретні кроки" фінансової підтримки України

Зеленський висловив подяку США та особисто президенту за міцну й тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Білого дому Джозефом Байденом. В ході зустрічі лідери обговорили кроки з надання фінансової допомоги Україні.
Як повідомляється на сайті президента України, під час телефонної розмови з Байденом Зеленський наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності країни в нинішній ситуації.
"Лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій", - йдеться у повідомленні.
В ході розмови Зеленський висловив подяку США за міцну і тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також за лідерство Штатів в мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії.
Як повідомляв Главред, 27 січня президенти США і України провели телефонну розмову. Йшлося про загрозу вторгнення Росії в Україну. При цьому Байден висловив підтримку України та обіцяв відреагувати разом з союзниками на російську агресію.
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