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CNN заявив, що переговори Байдена та Зеленського "не вдалися", Білий дім та Банкова спростували

28 січня 2022, 10:15

Лідери держав нібито не зійшлися в думках щодо "рівнів ризику" російської атаки.

Зеленський
Зеленський провів переговори з Байденом / Фото president.gov.uа

Переговори президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена нібито пройшли "не дуже добре". Лідери держав не зійшлися в думках щодо "рівнів ризику" російської атаки.

Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого українського чиновника. При цьому в Білому домі цю інформацію спростовують, зазначаючи, що анонімні джерела "поширюють неправдиву інформацію".

За даними CNN, під час телефонної розмови, яку український чиновник назвав "довгою та відвертою", Байден попередив свого українського колегу, що вторгнення Росії тепер практично неминуче. Зеленський, у свою чергу, зазначив, що загроза з боку Росії залишається "небезпечною, але неоднозначною", і немає впевненості в тому, що напад відбудеться.

Прессекретар Ради національної безпеки Емілі Хорн заявила, що анонімні джерела "брешуть".

"Президент Байден сказав, що існує явна імовірність того, що Росія може вторгнутися в Україну в лютому. Він заявив про це публічно, і ми попереджали про це впродовж декількох місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього повністю помилкові", - сказала Хорн.

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У Службі національної безпеки США уточнили, що розмова Байдена і Зеленського в четвер, 27 січня, тривала впродовж однієї години і 20 хвилин. Чиновник назвав цей дзвінок "довгим і серйозним", але "продуктивним", оскільки Байден і Зеленський обговорили недавню агресію Росії.

Байден сказав Зеленському, що офіційні особи США припустили потенційне вторгнення Росії в лютому, але не сказав, що це точно відбудеться.

В розшифровці дзвінка Білого дому йдеться, що Байден "підтвердив" Зеленському, що Сполучені Штати "рішуче відреагують, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну". Байден також заявив, що США вивчать "додаткову макроекономічну підтримку", щоби допомогти українській економіці в результаті нарощування військової потужності Росії.

"Президент Байден зазначив, що Сполучені Штати надали Україні понад півмільярда доларів на розвиток і гуманітарну допомогу в минулому році та вивчають можливість додаткової макроекономічної підтримки, щоби допомогти економіці України в умовах тиску, викликаного нарощуванням військової потужності Росії", — заявив Білий дім.

читайте також"Грудьми закрити рідну землю": Кравчук емоційно звернувся до українців через вторгнення РФТим часом президент Зеленський написав у Twitter, що у них з Байденом була довга розмова, в ході якої вони "обговорили недавні дипломатичні зусилля з деескалації та домовилися про спільні дії на майбутнє". Президент України сказав, що подякував Байдену за постійну військову допомогу І сказав, що також "обговорювалися можливості фінансової підтримки України".

Однак високопоставлений український чиновник повідомив CNN, що Байден нібито заявив, що Україні не буде надано значно більше військової допомоги.

За словами чиновника, Зеленський попередив свого американського колегу про економічні наслідки паніки. Він також сказав, що українська розвідка інакше бачить загрозу.

Тим часом прессекретар Зеленського також заперечує слова анонімного джерела каналу.

"У соціальних мережах з'явилася інформація про зміст переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена з посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності", - написав у Facebook Сергій Никифоров.

За його словами, коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін.

Як повідомляв Главред, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США будуть збільшувати військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. За його словами, вже було три поставки.

При цьому Кірбі зазначив, що триває нарощування російських військових і техніки вздовж кордону з Україною.

"Ми продовжуємо спостерігати, в тому числі за останні 24 години, подальше накопичення бойових сил росіян в західній частині їхньої країни та в Білорусі", — сказав представник Пентагону.

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