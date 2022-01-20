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Байден не направлятиме війська в Україну навіть у разі вторгнення РФ - Associated Press

20 січня 2022, 10:44

Президент США "міг би використовувати низку менш драматичних, але ризикованих військових варіантів, включаючи підтримку українського опору після вторгнення".

американські військові
У США немає жодних договірних зобов'язань перед Україною / Фото Reuters

Президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових.

Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста, пише Associated Press.

"У Сполучених Штатів немає жодних договірних зобов'язань перед Україною, і війна з Росією була б величезною авантюрою, враховуючи її потенціал розширення в Європі, дестабілізації регіону та ескалації до лякаючої точки ризику обміну ядерними ударами", - йдеться у статті.

При цьому Associated Press зазначає, що якщо робити замало, то теж є ризики.

"Це може свідчити про мовчазну згоду з майбутніми діями Росії проти інших країн Східної Європи, таких як балтійські держави. При цьому Естонія, Латвія та Литва, як члени НАТО, мають гарантії безпеки від Сполучених Штатів і решти Альянсу", - пише автор.

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Як зазначає видання, Байден "міг би використовувати низку менш драматичних, але все ж таки ризикованих військових варіантів, включаючи підтримку українського опору після вторгнення".

читайте такожБайден натякнув на допустимість "невеликого вторгнення" РФ, у Києві шоковані - CNN

Як конкретно США можуть допомогти Україні після вторгнення, неясно. Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив минулого тижня, що США "різко збільшать" підтримку "територіальної цілісності й суверенітету" України. Але він не уточнив, як це можна зробити.

Адміністрація заявляє, що вона також відкрита для відправки військового підкріплення союзникам по НАТО на Східному фронті.

Політолог Сет Джонс і колишній офіцер ЦРУ Філіп Василевські кажуть, що на додаток до жорстких санкцій проти Росії у разі вторгнення Сполучені Штати повинні безкоштовно надати Україні широкий спектр військової допомоги, яка включатиме протиповітряну оборону, протитанкові та протикорабельні системи; системи радіоелектронної боротьби і кіберзахисту; боєприпаси для стрілецької зброї та артилерії та інші предмети.

читайте такожСША додатково виділять Україні 300 млн доларів"Сполучені Штати і НАТО повинні бути готові запропонувати довгострокову підтримку опору України, незалежно від того, яку форму воно в кінцевому підсумку прийме", — написали експерти.

Джонс і Василевскі додали, що ця допомога може бути доставлена відкрито за допомогою американських військ, включаючи сили спеціальних операцій, або це може бути таємна операція під керівництвом ЦРУ, санкціонована президентом Байденом.

"Це може призвести до того, що американський персонал опиниться на лінії вогню, і Сполучені Штати втягнуться в той самий бій, якого вони мають намір уникати", - йдеться у статті.

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Як повідомляв Главред, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Також Блінкен на брифінгу в Києві заявив, що Сполучені Штати запропонували Росії два шляхи для врегулювання ситуації навколо України. Зокрема, дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.

У свою чергу, президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі її повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

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