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Стало відомо, скільки українців вірить у вторгнення Росії

24 січня 2022, 16:44

Десята частина громадян не може відповісти на це питання.

Росія, танки
Половина українців вірить у вторгнення РФ / Reuters

Кожен другий українець вважає загрозу вторгнення Росії на територію своєї країни реальними планами Путіна.

Про це йдеться результатах всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 20-21 січня 2022 року

Зазначається, що 48,1% респондентів вважають, що вторгнення цілком можливе. 39,1% опитаних у вторгнення не вірять. 12,8% не можуть відповісти на це питання.

Соціологи відзначають, що в порівнянні з результатами опитування, проведеного в середині грудня минулого року, ситуація практично не змінилася.

При цьому, 56,5% - вважають дипломатичні та оборонні зусилля влади щодо запобігання вторгнення Росії недостатніми. Навпаки думають 29,2%. 14,3% - не змогли відповісти.

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Соціологічне дослідження пройшло за участю 1205 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей).

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну. Їм рекомендують утриматися від відвідування нашої країни.

Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що"санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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