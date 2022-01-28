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У Республіканській партії США вимагають опублікувати стенограму розмови Байдена і Зеленського

28 січня 2022, 16:51

Заклик з'явився після скандальної заяви CNN.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Республіканці в Палаті представників звернулися до президента Джо Байдену з проханням оприлюднити стенограму його розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться про розмову про можливе вторгнення Росії в країну.

Дана вимога з'явилася після того, як Білий Дім і Уряд України оскаржили репортаж CNN, в якому високопоставлений український чиновник написав у мережі, що дзвінок "не пройшов добре".

Також республіканці вказують на відеозапис виступу Байдена в 2019 році із закликом до тодішнього президента Дональда Трампа опублікувати розшифровку його телефонної розмови з Зеленським.

В Твіттер-акаунті республіканців у четвер, 28 січня, з'явилася серія твітів з вимогою, щоб Байден опублікував стенограму і приклади того, як він сам раніше закликав це зробити Трампа.

"Байден повинен # ReleaseTheTranscript", - пишуть в мережі з ретвітом на відео 2019 року, на якому представник Адам Шифф розмовляє з Джейком Таппером з CNN.

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Також партія посилається на звіт CNN, в якому цитується високопоставлений український чиновник. Білий дім рішуче оскаржив звіт, заявивши, що анонімні джерела "розпускають брехню".

"Я закликаю президента опублікувати стенограму розмови. Нехай всі почують, що це таке. Нехай Палата побачить це і побачить, що він зробив. Ось до чого я закликаю", - сказав тоді Байден.

"Тепер твоя черга @JoeBiden . # ReleaseTheTranscript", - пишуть республіканці.

Як відомо, на той час телефонна розмова між Трампом і Зеленським стала предметом скарги викривача і призвела до першого імпічменту колишнього президента США в 2019 році. Пізніше з'ясувалося, що викривачем був підполковник Олександр Віндман.

Стенограма дзвінка показала, що Трамп попросив Зеленського провести розслідування щодо Байдена, який на той час був колишнім віце-президентом і вважався сильним претендентом на висунення в президенти від Демократичної партії.

Тепер мова йде про те, що війна в Україні поставить сили США і Росії під загрозу зіткнень по всьому світу, а CNN повідомив, що високопоставлений український чиновник заявив, що телефонна розмова між Байденом і Зеленським пов'язана з розбіжностями з приводу "рівнів ризику" російської атаки. Повідомляється , що Байден попередив, що про "неминучий" напад, але український президент не був упевнений, що він відбудеться.

Прессекретар Ради національної безпеки Емілі Хорн пізніше заявила CNN ,що"анонімні джерела розпускають брехню".

"Президент Байден сказав, що існує явна ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому . Він заявив про це публічно, і ми попереджали про це протягом декількох місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього-повна брехня", - сказала Хорн.

Уряд України також оскаржив звіт CNN.

"У соцмережах з'явилися повідомлення про зміст переговорів президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена з посиланням на нібито "високопоставленого українського чиновника". Ці повідомлення є повністю неправдивими", - повідомив у Facebook Офіційний представник Зеленського Сергій Нікіфоров.

Білий дім опублікував короткий звіт про телефонну розмову в четвер.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що переговори Президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена нібито пройшли "не дуже добре". Лідери держав не зійшлися в думках щодо "рівнів ризику" російської атаки.

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