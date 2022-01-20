Байден натякнув на допустимість "невеликого вторгнення" РФ, в Києві шоковані - CNN

Джо Байден зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення РФ / Reuters

Президент США Джо Байден анонсував жорсткі санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому зазначив, що відповідальність, до якої буде залучена РФ, залежатиме від масштабів її агресії.

Як пише CNN, дана заява американського лідера шокувала офіційний Київ.

"Я не впевнений, що він (Путін, - ред.) точно знає, що збирається робити. Я думаю, він йтиме вперед. Він повинен щось зробити. Він намагається знайти своє місце в світі між Китаєм і Заходом", – сказав Байден.

При цьому президент США припустив, що "невелике вторгнення" (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

"Одна справа, якщо це незначне вторгнення, і нам доведеться сперечатися за те, що робити, а чого не робити", - сказав Байден.

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"Від того, що він (Путін, - ред.) зробить, залежить, якою мірою ми досягнемо повної єдності на фронті НАТО. В Альянсі існують розбіжності щодо того, що країни готові робити залежно від того, що станеться", - додав президент США.

У статті CNN зазначається, що українська влада шокована такою заявою. Одне з офіційних джерел, що спілкувалося з журналістами, зазначало, що така заява Байдена дає Путіну "зелене світло" для вторгнення.

"Київ приголомшений", - сказав співрозмовник.

Як у Білому домі пояснили слова Байдена

У Білому домі відреагували на неоднозначні слова Байдена. Перше офіційне пояснення одразу після пресконференції оприлюднила в Twitter прессекретар Ради національної безпеки адміністрації Байдена Емілі Хорн.

"Президент США пояснив це. Він мав на увазі різницю між військовими, а також невійськовими/напіввійськовими/кібернетичними діями росіян. Такі дії зустрінуть зворотну відповідь в координації з союзниками і партнерами", – написала офіційна представниця Ради нацбезпеки.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон вважатиме "новим вторгненням" Росії в Україну будь-який перетин російськими військами українського кордону.

"Президент Байден чітко говорив російському президенту: якщо будь-які військові сили РФ перетнуть український кордон, це буде новим вторгненням, і на це буде дана швидка, жорстка і єдина відповідь з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників", - йдеться в заяві Псакі.

Вона зазначила, що у Москви є "великий досвід стратегії агресії, крім військових дій". Псакі навела приклади - це "кібератаки і тактика використання нерегулярних збройних формувань".

Прессекретар Білого дому додала: Байден підтвердив, що на подібні дії "буде дана рішуча, дзеркальна і єдина відповідь".

читайте такожСША готують нові санкції проти РФ, у списку - дочки Путіна і КабаєваЯк повідомляв Главред, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Також Блінкен на брифінгу в Києві заявив, що Сполучені Штати запропонували Росії два шляхи для врегулювання ситуації навколо України. Зокрема, дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.

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