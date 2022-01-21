"США вирішили дотиснути Путіна": експерт пояснив, чи буде вторгнення Росії та назвав терміни

США намагаються вибити Путіна зі світової політики, вважає Олег Жданов / Reuters

США та Росія ведуть велику гру. Україна в ній - лише інструмент, але може стати і частковим виконавцем. Як пояснив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду, Штати намагаються загнати президента РФ Володимира Путіна в глухий кут, тому вони роздули тему про вторгнення і продовжують піднімати градус, змушуючи Росію до конкретних кроків – або нападати, або відступати.

"В обох випадках Путін буде в програші, оскільки Росія до нападу на Україну не готова - немає необхідного угруповання військ, здатного виконувати бойові завдання. Ось американці і вирішили дотиснути Путіна, щоби він зробив крок вперед або назад. Після чого з Кремлем почнуть розмовляти зовсім по-іншому. Адже, таким чином, США фактично виб'ють Путіна зі світової політики і поставлять Росію до лав країн, що розвиваються, але аж ніяк не супердержав", - вважає Жданов.

За прогнозами військового експерта, ще щонайменше впродовж місяця буде зберігатися істерика щодо того, що Путін нападе.

"Як би там не було, війну ніхто не починає рекламною кампанією - завжди використовується фактор раптовості. Зараз же, після тривалого галасу з приводу підготовлюваного нападу Росії, розраховувати на цей фактор марно. Нескінченно тягнути цю пісню не можна, і щось має статися", - вважає Жданов.

За його словами, вже зараз всі виснажені істерією, і в лютому може бути останній ривок максимального нагнітання обстановки, щоби зрушити справу з "мертвої точки" або в один, або в інший бік.

Реклама

При цьому Жданов не зміг спрогнозувати, до чого в результаті призведе нинішня ситуація, але навряд чи до глобальної війни.

"Підкреслюю, єдине місце, де Путін може застосувати війська – це Донбас", - резюмував військовий експерт.

Як повідомляв Главред, Олег Жданов вважає, що в разі нападу на Україну Росія навряд чи буде застосовувати ракети та авіацію. Бойові дії можуть носити обмежений характер.

Зокрема, Росія зможе застосувати лише сухопутні війська, максимум - артилерію і ракети тактичної ланки на кшталт "Точки-У", які летять всього на 100 км.

Можливе вторгнення Росії в Україну

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Пізніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Джо Байден припустив, що "невелике вторгнення" (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

CNN писало з посиланням на неназваного українського чиновника, що Київ шокований такою заявою. Мовляв, Байден дав Путіну "зелене світло" для вторгнення в Україну.

У Білому домі поспішили пояснити слова Байдена. Президент США нібито мав на увазі різницю між військовими, а також невійськовими/напіввійськовими/кібернетичними діями росіян.

"Якщо будь-які військові сили РФ перетнуть український кордон, це буде новим вторгненням, і на це дадуть швидку, жорстку та єдину відповідь з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників", - заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Пізніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

Як пише Associated Press, президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста - у Сполучених Штатів немає жодних договірних зобов'язань перед Україною.

Президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі її повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

Велика Британія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії. Як пише Sky News, поставки були здійснені впродовж цього тижня.

Читайте також: