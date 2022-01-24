Вторгнення в Україну стане новою Чечнею для Росії - Джонсон

Борис Джонсон і Володимир Путін / колаж Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив Росію про можливість "нової Чечні". Про це він заявив у контексті загрози вторгнення РФ в Україну. Джонсон заявив, що ця затія може стати для країни-агресора "болючою, жорстокою і кривавою".

Як передає APnews, прем'єр-міністр Британії пояснив повернення співробітників британського посольства з Києва. За його словами, це рішення викликане "похмурими" розвідданими біля кордону України. Хоча він підкреслив, що вважає війну неминучою.

"Зараз доцільно внести деякі зміни. За даними розвідки, на кордоні з Україною знаходиться 60 російських бойових груп. План блискавичної війни, яка може знищити Київ, очевидний для всіх. Ми повинні ясно дати зрозуміти Кремлю, що це буде катастрофічний крок", - заявив Джонсон і порівняв можливе вторгнення в Україну з багаторічним чеченсько-російським конфліктом.

Джонсон вважає важливим розуміння росіян, що це може бути нова Чечня. "Я був в Україні кілька разів, трохи знаю жителів цієї країни. Я вважаю, що вони будуть боротися, а світ не повинен йти цим шляхом. Але завдання Великобританії-переконатися, що наші друзі та Партнери в усьому світі, особливо в Європі, також розуміють це. Ми готуємо досить жорсткий пакет санкцій", - додав він.

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Також раніше Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що"санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Крім того, пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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