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Путін послав військових медиків на кордон з Україною - The Wall Street Journal

28 січня 2022, 15:33

У матеріалі WSJ йдеться, що такий конкретний крок аж ніяк не означають стовідсотковий варіант вторгнення, проте він є передумовами для бойових дій.

Путина
Володимир Путін / Фото Reuters

Західні чиновники оборонних відомств впевнені, що Росія "завершила останні приготування до вторгнення в Україну" - в тому числі і відправивши на україно-російський кордон військово-медичні підрозділи. Про це повідомляє авторитетне Західне ділове видання The Wall Street Journal.

За версією журналістів, Кремль на чолі з Володимиром Путіним досяг такого рівня готовності до вторгнення в Україну, "якого не було ніколи".

У матеріалі WSJ йдеться, що такі кроки не означають стовідсотковий варіант вторгнення, проте вони є передумовами для бойових дій. І вже кілька тижнів викликають інтенсивні дебати серед західних союзників України з приводу намірів президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Крім того, в статті наголошується, що американські та європейські союзники, особливо Німеччина і Франція, роблять різні висновки на основі однакових розвідувальних даних.

читайте такожЗагроза військового вторгнення РФ в Україну і ФРН проти СП-2: у Берліні попередили Москву про удар

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Війська Росії біля кордонів України

В Адміністрації президента Байдена раніше з посиланням на розвідку США повідомляли про те, що Росія може готувати план по військовому нападу на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". Згідно з інформацією американців, ситуація може бути використана для повномасштабного військового наступу на Україну.

Журналісти CNN з посиланням на інформацію Міноборони України опублікували матеріал про те, що біля українських кордонів знаходиться близько 127 тисяч військових РФ. В оборонному відомстві не виключили ракетних ударів по об'єктах стратегічної важливості.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що рух військ РФ в прикордонних з Україною територіях, мовляв, пов'язаний з непростою ситуацією в регіоні і діями НАТО. Москва вважає свої дії "запобіжними заходами".

Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про жорсткі санкції проти Москви у разі повномасштабного військового вторгнення в Україну. Банкам Росії можуть заборонити працювати з доларом.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що риторика Вашингтона про нові санкції проти Росії може призвести до, мовляв, силового сценарію Києва щодо звільнення окупованого Донбасу.

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Володимир Путін вторгнення Росії російське вторгнення новини України
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